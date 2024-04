George Simion a lansat „Meritocrația conduce România”. Peste 700 de români, specialiști în domenii cheie pentru țară, au aplicat la program!

Peste 700 de români, specialiști în domenii cheie pentru țară, au aplicat pe LinkedIn la programul „Meritocrația conduce România”, lansat în urmă cu doar trei zile de președintele AUR, George Simion.

Sunt români specializați în tehnologie, educație, sănătate, oameni cu experiență vastă, care vor să dea o mână de ajutor la reconstrucția și dezvoltarea țării. Ei sunt cei care îi vor înlocui pe bugetarii împânziți în instituțiile statului român, angajați pe pile de partid. Ei sunt cei care vor reforma statul român, capturat de caracatița PNL-PSD, după ce Alianța pentru Unirea Românilor va ajunge la guvernare.

„Am nevoie de voi să fiți angajați în Guvernul României de anul viitor. M-am gândit mult, am cugetat și nu putem reforma cu adevărat statul român și instituțiile din subordinea lui, fie că vorbim de CFR, de Tarom, Nuclearelectrica, ASF sau Consiliul Concurenței, dacă nu avem oameni potriviți în interiorul acestor instituții. Alegerile o să le câștigăm cu ajutorul lui Dumnezeu, dar după aceea oamenii potriviți care vor fi? Pentru că, acum, aparatul de stat este înțesat cu fel de fel de năpârci, membri ai partidelor politice, lipitori de afișe, sinecuri, amante și câte și mai câte. Unul muncește, cinci stau degeaba. Am nevoie de oameni care muncesc, am nevoie să schimbăm paradigma. Am nevoie ca oamenii să își actualizeze scrisorile și CV-urile și să aplice pentru Meritocrația conduce România”, a declarat președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion.

„Meritocrația conduce România” este mai mult decât un târg de joburi. Specialiștii în domeniile cheie ale statului sunt invitați să aplice pentru a contribui la dezvoltarea țării.

Mai multe detalii despre această campanie găsiți aici: https://georgesimion.ro/meritocratia/