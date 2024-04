Hisky le oferă reduceri la biletele de avion românilor care își reînnoiesc viza pentru SUA

HiSky se alătură campaniei de includere a țării noastre în programul Visa Waiver, derulat de Guvernului Statelor Unite ale Americii, care ar permite cetățenilor români să călătorească în SUA fără viză. Compania aeriană oferă o rambursare în valoare de 50 euro, din prețul plătit pentru zborurile pe ruta București – New York, tuturor pasagerilor care fac dovada reînnoirii vizei, până la data de 30 septembrie 2024. Astfel, orice persoană care își înnoiește viza în perioada campaniei, este invitată să încărce pe site-ul companiei hisky.aero/visa-waiver documentul care atestă acest lucru, pentru a primi, în schimb, un voucher cu 50 euro reducere pentru zborurile directe din România către SUA, operate de HiSky.

Eliminarea restricțiilor de intrare în Statele Unite, în scop de turism sau de afaceri, pentru cetățenii români, depinde de scăderea, sub procentul de 3%, a ratei de refuz la acordarea vizelor, până la finalul lunii septembrie. Numărul respingerilor în cazul solicitării de reînnoire, pentru persoanele care au deținut anterior o viză, este însă semnificativ mai mic decât în cazul solicitărilor noi. Astfel, compania aeriană se alătură campaniei inițiate de Secția Consulară a Ambasadei SUA din România, pentru încurajarea românilor a căror viză a expirat în ultimele 48 de luni să solicite înnoirea acesteia, fără interviu. De aceeași procedură simplificată pot profita și cei care au o viză încă validă, dar și copiii sub 14 ani, toate aceste reînnoiri fiind luate în considerare la calcularea ratei de refuz, pe durata ultimului an. Dacă obiectivul este atins, românii ar putea călători în SUA, doar cu pașaportul, chiar începând de anul viitor.

„Am lansat zborurile directe către SUA cu încrederea că, în foarte scurt timp, toți cetățenii români se vor putea bucura de călătorii peste ocean, fără grija obținerii în prealabil a vizei. Anul acesta avem o șansă extraordinară de a face acest lucru să se întâmple, de aceea, am decis să impulsionăm acest demers și să-i recompensăm pe cei care se implică. Multă vreme ne-am simțit nedreptățiți de această restricție, însă, în acest moment, îndeplinirea criteriilor pentru includerea în programul Visa Waiver depinde de noi. Pasagerii care își vor achiziționa, în următoarea perioadă, bilete pentru zborurile din această vară către SUA au deja o viză. Așadar, sperăm ca prin această ofertă de cash back să le îndreptăm atenția către opțiunea de reînnoire ușoară, fără interviu, valabilă atât pentru adulți, cât și pentru copii. În 2023 am marcat premiera lansării primelor zboruri directe București – New York, după 20 de ani. În 2024 începem operarea, iar în 2025 așteptăm să avem, pentru prima dată în istorie, aeronavele pline de pasageri care intră în Statele Unite doar cu pașaportul”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Primul zbor direct de pe aeroportul Otopeni din București către aeroportul JFK din New York este programat să aibă loc pe data de 7 iunie 2024. Destinația va fi operată cu patru frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri, vineri și sâmbătă cu retur în aceleași zile, iar călătoria transatlantică, de la București, va avea o durată de puțin peste 10 ore. Biletele sunt disponibile pentru două clase de servicii, economic și business, în rezervare fiind incluse o masă caldă și o gustare, pentru fiecare pasager. Zborurile vor fi efectuate cu o aeronavă wide-body modernă, Airbus A330-200, care oferă pasagerilor, pe lângă posibilitatea călătoriei fără escală și acces la conținut multimedia, pe întreaga durată a călătoriei. Prin intermediul sistemului de legături al companiei, și pasagerii din Cluj Napoca, Timișoara, Chișinău și Oradea vor putea ajunge în Statele Unite, cu doar o scurtă oprire la București.