Premierul Ciolacu pune „punctul pe i”: Gabriela Firea va câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală!

Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, că preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, va câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală.

El a precizat, într-o emisiune la România TV, că Firea are 90% din voturile electoratului PSD.

„Gabriela Firea va câştiga, din punctul meu de vedere, şi cu Piedone, şi fără Piedone. (…) E perseverentă, va veni cu proiecte, va fi susţinută de primarii în funcţie. Gabriela Firea întruneşte 90% din voturile Partidului Social Democrat. (În Bucureşti, PSD – n.r.) avea înainte de a intra în campanie 34%”, a spus Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, ci să se întâlnească cu alţi primari de sector şi cu Gabriela Firea, pentru a alcătui „un program real” pentru Bucureşti.

El s-a arătat nemulţumit de faptul că, în acest moment, nimeni nu mai vorbeşte de „incapacitatea administrativă” a lui Clotilde Armand sau de „incapacitatea” primarului general, Nicuşor Dan, de a discuta cu Guvernul sau cu ceilalţi primari de sector.

„Eu nu cer retragerea domnului Piedone; eu nu am acest drept, să cer retragerea cuiva. Eu am stat de vorbă cu Daniel Băluţă, cu Robert Negoiţă, cu domnul Ciucu, cu candidaţii. Am constatat un lucru: Bucureştiul are nevoie de un proiect administrativ mai amplu. Se vede cu ochiul liber. De când a început această precampanie nu mai vorbeşte nimeni de doamna Clotilde, de problemele ei penale, de faptul că e mizerie, că a distrus un sector. (…) Nicuşor Dan a ieşit în această precampanie cu două lucruri fantastice: zece locuri de joacă şi 25 de bărcuţe pe Herăstrău. Astea sunt proiectele finalizate de Nicuşor Dan. (…) Eu am transmis că e cazul să se facă o echipă mai amplă, dacă se doreşte. Eu am făcut o propunere ca de la… eu, preşedintele celui mai mare partid din România, dânsul – preşedintele altui partid, mai mic, din România. Nu am făcut-o nici cu aroganţă, nici jignitor”, a spus el.

Ciolacu a declarat că PSD şi PNL au optat iniţial pentru un candidat independent, deoarece analizele arătau că pentru o candidatură comună la Primăria Capitalei este necesar „un liant între electoratul de stânga şi cel de dreapta”.

Preşedintele social-democraţilor a mai spus că îşi va cere „toată viaţa” scuze faţă de medicul Cătălin Cîrstoiu deoarece a fost unul dintre cei care l-a convins să intre în competiţia pentru PMB.