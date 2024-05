Maria Grapini susține drepturile persoanelor cu dizabilități! Eurodeputatul a inițiat numeroase demersuri, în actualul mandat, pentru protejarea și sprijinirea acestora!

Susținătoare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, consideră că politica de protecție socială trebuie îndreptată doar către aceste persoane sau către cele bolnave care nu mai pot munci!

“Eu cred că noi ar trebui să oferim aceste ajutoare sociale doar pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele care sunt bolnave și care nu pot munci. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui acordate ajutoare sociale celor care pot și, în multe cazuri, nu vor să muncească! Dacă aici ar interveni cu fermitate primăriile, ar putea fi identificați bani pentru creșterea salariilor și a pensiilor!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Potrivit eurodeputatului PUSL, acordarea multor ajutoare sociale – pe care le consideră nefundamentate – nu face altceva decât să risipească banii din bugetul de stat, bani care ar putea fi folosiți inclusiv pentru investiții și sprijinirea IMM-urilor.

De altfel, eurodeputatul Grapini a susținut creșterea indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și consideră, totodată, că trebuie făcută o distincție clară între pensia profesională și cea specială!

Potrivit Mariei Grapini, indemnizația persoanelor cu handicap nu este suficientă, în contextul în care aceste persoane speciale au pe lângă problemele celor cu dizabilități, și alte nevoi și, implicit, costuri suplimentare.

Pregătirea adecvată a unui personal calificat pentru îngrijirea acestora, în toate centrele private și de stat, o prioritate pentru Maria Grapini

De altfel, anul trecut, revoltată de modul inacceptabil în care au fost tratate în azile persoanele cu dizabilități și cele în vârstă, Maria Grapini a reiterat necesitatea pregătirii intense a unui personal calificat pentru îngrijirea acestora, în toate centrele private și de stat.

Potrivit eurodeputatului Grapini, pentru evaluarea situațiilor și pentru îngrijirea permanentă a persoanelor cu dizabilități și a celor în vârstă din azile, este nevoie de oameni specializați.

“Asistența socială este o profesie. Noi trebuie să venim urgent, și asta i-aș propune doamnei ministru al Familiei, cu cursuri intensive pentru asistenți sociali, prin intermediul cărora aceștia să poată să aibă grijă în mod corect de aceste persoane în vârstă. Este o muncă foarte grea, solicitantă, trebuie să ai și puterea de a rezista, pentru că un bătrân scapă ceva pe jos, murdărește, nu trebuie să țipi la acesta sau, mai rău, să-l lovești sau să-l izolezi de ceilalți pentru a-l pedepsi. Prima măsură pe care aș lua-o ar fi, repet, să facem cursuri intensive de pregătire”, a punctat, în intervenția sa Maria Grapini.

De asemenea, eurodeputatul PUSL a precizat că soluția gestionării acestor situații doar prin implicarea organizațiilor nonguvernamentale nu rezolvă problema.

“Organizațiile neguvernamentale pot să vină cu voluntari, să ajute. Ele pot face voluntariat, pot merge din casă în casă pentru a ajuta bătrânii care sunt singuri. Dar soluția sustenabilă este, așa cum am spus, organizarea unor cursuri intensive de pregătire și pregătirea temeinică a unui personal specializat în asistență socială”, a mai spus Maria Grapini.

Eurodeputatul a cerut UE „fapte, nu vorbe” în privința sprijinirii persoanelor cu dizabilități

Totodată, în actualul mandat, europarlamentarul a cerut, în numeroase rânduri, UE „fapte, nu vorbe” în privința sprijinirii persoanelor cu dizabilități.

Potrivit eurodeputatului Grapini, la nivelul UE, vorbim de aproape 80 de milioane de persoane care au o dizibilitate mai mare sau mai mică. Mai mult, susține Maria Grapini, aproape 30% dintre aceștia sunt în prag de sărăcie.

“ Sigur, avem o strategie europeană până în 2030 care vizează persoanele cu dizabilități. Eu reprezint în PE, Partidul Umanist Social Liberal din țara mea, și noi înțelegem că este nevoie de fapte, nu de vorbe. Trebuie să ajutăm statele membre care nu nici resurse umane, nici buget, pentru a crea condiții adecvate, unui trai decent, persoanelor cu dizabilități. Este nevoie să avem acest centru și felicit raportoarea pentru ceea ce a prezentat aici și cred că toți trebuie să susținem și să ajungem la lucruri concrete pentru că este nevoie de mai multă empatie din partea noastră”, a punctat, în intervenția sa, europarlamentarul Grapini.

În opinia Mariei Grapini, este nevoie de coerență la nivelul UE, care să conducă la o integrare reală a acestor oameni pentru că este nevoie, înainte de toate, ca acești oameni să fie ascultați.

„Nimeni nu știe mai bine decât asociațiile din care fac parte acești oameni care sunt problemele cu care se confruntă aceștia și cum pot fi rezolvate! Personal, lucrez în țara cu asociațiile care se ocupă de persoanele cu dizabilități, dar avem nevoie de coerență, pe marginea acestui subiect, în toată UE!”, a precizat eurodeputatul român.

Pensie socială europeană pentru persoanele cu dizabilități, solicitată de Maria Grapini

De altfel, europarlamentarul Maria Grapini a adresat, la începutul actualului mandat, Comisiei Europene o întrebare pe o temă delicată din domeniul social: posibilitatea acordării unei pensii sociale europene pentru persoanele cu dizabilități.

„Statisticile arată că există un număr impresionant de persoane cu dizabilități. Deși s-au încercat diverse politici la nivelul statelor membre pentru integrarea lor în societate și în viața activă profesională, există încă dificultăți majore pentru multe persoane cu dizabilități grave, care nu pot executa o muncă într-un anumit domeniu.

Se gândește Comisia la o reglementare unitară privind o pensie socială europeană care să asigure o reală protecție a acestor persoane?”, a scris, la acea dată, europarlamentarul CE.

Nu în ultimul rând, europarlamentarul român, Maria Grapini, a venit cu o inițiativă în fața colegilor eurodeputați din Parlamentul European prin care dorește să sprijină economia socială care reprezintă o componentă a politicii integrate de incluziune activă:

”Am depus un proiect pilot în cadrul Comisiei de Buget a Parlamentului European în valoarea de 1 milion de euro, prin care să sprijinim economia socială, care nu a fost prioritizată, mai ales în această perioadă în care rata șomajului este în creștere, primele victime ale crizei fiind persoanele vulnerabile, precum cei cu dizabilități”, a menționat Maria Grapini.

Europarlamentarul român, Maria Grapini, a dorit să precizeze care va fi grupul- țintă al proiectului pilot de un milion de euro, pe care l-a inițiat:

” Grupul-țintă al acestui tip de economie este reprezentat de persoane cu dizabilități, cu un nivel scăzut de instruire, sau de alte categorii de persoane marginalizate social. Există peste 80 de milioane de persoane cu dizabilități în UE, iar unul din patru europeni are un membru al familiei cu un handicap.”

Maria Grapini scoate în evidență abilitățile ascunse pe care le au aceste persoane, însă nu sunt dezvoltate din cauza lipsei de sprijin social și financiar, de aici și propunerea europarlamentarului român de a susține aceste persoane care au nevoie de îndrumare în dezvoltarea abilităților profesionale:

”În general, persoanele cu dizabilități au un simț ridicat de răspundere, sunt conștiincioase, dornice și motivate să își demonstreze potențialul, de multe ori atingând nivele înalte de performanță. În consecință, se poate realiza consolidarea și dezvoltarea unei structuri de economie socială, de exemplu o întreprindere, prin includerea acestor persoane în circuitul activității.”

Mai mult decât atât, Maria Grapini a structurat ideea sa de a sprijini persoanele cu dizabilități printr-un proiect pilot la nivel european.

Susținătoare a drepturilor copiilor cu sindromul Down, dar și a campaniilor EU for Trisomy 21!

Susținătoare a drepturilor copiilor cu sindromul Down, dar și a campaniilor EU for Trisomy 21, europarlamentarul Maria Grapini, s-a întâlnit anul trecut, la Bruxelles, cu Asociația de părinți a copiilor cu Sindrom Down.

Eurodeputatul Grapini, membru în grupul S&D, care a făcut de-a lungul timpului numeroase demersuri pentru rezolvarea problemelor avute de către părinții acestor copii minunați, a îmbrățișat cu entuziasm, din prima clipă, proiectul ”The Future is Ours”/ ”Viitorul este al Nostru” ce militează pentru drepturile și demnitatea persoanelor cu Sindrom Down.

Întâlnirea a reprezentat o excelentă oportunitate pentru a discuta problemele cu care se confruntă persoanele cu Sindrom Down și familiile acestora, din România.

În cadrul discuțiilor, mamele copiilor cu sindrom Down au arătat cu ce probleme se confruntă, de la birocrația excesivă în întocmirea dosarelor pentru înscrierea la școală, până la problema lipsei facilitatorilor care trebuie să însoțească copiii la școala de masă și nedecontării tratamentelor specifice bolii, inexistența bazelor sportive și de tratament etc.

În context, în cadrul acestei întâlniri, Maria Grapini a constatat că problemele acestora nu au fost rezolvate, de aceea europarlamentarul umanist a decis că va relua demersurile în acest sens, pentru a soluționa astfel problemele copiilor cu sindrom Down.

De altfel, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat la întâlnire, iar eurodeputatul Grapini i-a propus acesteia să vină în România pentru a se întâlni cu asociațiile pentru copiii cu sindromul Down.

Aceste întâlniri au avut aproape în fiecare an.

Întâlniri importante la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Europarlamentarul Maria Grapini a avut, de asemenea, la sediul Autorității Naționale pentru Drepturile Copilului și Adopție, o întâlnire cu reprezentanți ai părinților care au copii cu sindrom Down, la care au fost prezenți și reprezentanți din ministerele de resort.

Concret, întâlnirea organizată de europarlamentarul Grapini, între Ministerele Educației, Sănătății și al Familiei și Tineretului, reprezentate la nivel de secretari de stat de domnul Vișean Cătălin, doamna Bolchiș Antoneta-Georgina și doamna Doina Pârcălab, dar și de doamna Director din cadrul Ministerului Educației, Liana Mitran, cu reprezentantele mamelor cu copii cu sindrom Down din Cluj, Galați și București, a fost extrem de constructivă, argumentele și soluțiile aferente primând.

Au fost abordate teme de interes, precum lipsa personalului de specialitate – psihoterapeuți, profesori de sprijin, consilieri, dar s-a tras și un semnal de alarmă în privința aplicării eronate a legislației în vigoare referitoare la persoanele cu dizabilități, dar și a absenței unor legi utile care în UE se aplică, de exemplu, cea privind cardul de dizabilitate.

Mamele copiilor cu sindrom Down au arătat, în context, cu ce probleme se confruntă, de la birocrația excesivă în întocmirea dosarelor pentru înscrierea la școală, până la problema lipsei facilitatorilor care trebuie să însoțească copiii la școala de masă.

Un alt lucru semnalat a fost problema criteriilor de încadrare pentru obținerea certificatului de dizabilitate după 18 ani, dar și insuficiența orelor decontate pentru terapie (10 ședințe, la șase luni).

Audiențe dedicate rezolvării problemelor persoanelor cu dizabilități

Europarlamentarul Maria Grapini a avut, la sediul cabinetului său din Timișoara, numeroase audiențe dedicate rezolvării problemelor persoanelor cu dizabilități. Eurodeputatul este în legătură permanentă cu această categorie socială, numeroase persoane cu dizabilități find, de altfel, oaspeții Mariei Grapini, la Bruxelles, dar și beneficiari ai actelor de caritate sau ai acțiunilor de suflet organizate de către aceasta.

Maria Grapini a stat de vorbă, în cadrul acestor audiențe, cu persoane care au copii cu dizabilități și a aflat problemele majore pe care le au acestea, în principal din cauza dezinteresului autorităților locale și a lipsei de implicare generale într-un domeniu atât de sensibil.

Cei sosiți în audiență i-au spus Mariei Grapini despre situațiile de reală criză prin care trec persoanele care figurează legal drept însoțitori, în condițiile în care Direcția de Asistență Socială a Primăriei Timișoara nu răspunde petițiilor acestora în solicitări stringente legate de acordarea sporurilor legale pentru condiții de muncă, pentru îngrijire la domiciliu, pentru indemnizația de hrană, tichete culturale și multe altele, vitale pentru asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.