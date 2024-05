Maria Grapini va participa, și în acest an, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei de 9 Mai. Eurodeputatul, prezent la festivitatea organizată la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara!

La invitația Instituției Prefectului Județului Timiș, în calitatea sa de europarlamentar, Maria Grapini va participa joi, cu ocazia zilei de 9 Mai – care are o triplă semnificație: Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite şi Ziua Europei – la festivitatea organizată la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.

La invitația Instituției Prefectului Județului Timiș, în calitatea sa de europarlamentar, Maria Grapini va participa joi, cu ocazia zilei de 9 Mai – care are o triplă semnificație: Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite şi Ziua Europei – la festivitatea organizată la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.

“În fiecare an, am participat la sărbătoarea din 9 mai, care are o triplă semnificație! Pe lânga Ziua Europei, noi, românii, sărbătorim și Independența României, dar și sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial.

Să nu uităm niciodată că ziua de 9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar.

Tot joi, pe 9 mai, cinstim sacrificiul eroilor, oameni simpli sau de stat, care au sperat într-o lume mai bună, vindecată de dezastrele conflictului, și au contribuit prin jertfa lor la sfârşitul celei mai însângerate file a istoriei secolului trecut, Al Doilea Război Mondial.

Și, nu în ultimul rând, sărbătorim Ziua Europei, cu încredere în viitorul proiectului european și cu asumarea unui rol constructiv al României în acest proiect.