PENNY România a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 8,32 miliarde de lei

PENNY România a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de peste 8,32 miliarde de lei, reprezentând un avans de 16% față de anul anterior. Compania a investit peste 634 milioane de lei, echivalentul a peste 130 milioane de euro, în extinderea și modernizarea rețelei sale, precum și în extinderea centrului logistic din Bacău.

Planurile PENNY de expansiune rămân ambițioase, vizând investiții de 1 miliard de euro până în 2030, cu scopul de a extinde rețeaua și de a dezvolta competențele logistice. Pentru 2024, sunt planificate între 35 si 40 deschideri de noi magazine pentru a ajunge și mai aproape de consumatorii români, precum și construirea unui nou centru logistic lângă București.

Daniel Gross, CEO PENNY România, a declarat:

„Am continuat și în 2023 să consolidăm relațiile cu clienții noștri, să extindem semnificativ rețeaua PENNY și să ne reafirmăm angajamentul pe piața locală, precum și susținerea producătorilor români și a economiei, în ansamblul ei. Am crescut cifra de afaceri, profitul și investițiile în România, ne-am îmbunătățit serviciile și am ajuns și mai aproape de milioanele de clienți care aleg să-și facă cumpărăturile la PENNY, fiind primul an în care am deschis 40 de magazine în România – un nou record pentru noi. Continuăm să ne angajăm în dezvoltarea comunităților prin sport și promovarea unui stil de viață echilibrat, continuăm să susținem producătorii români și afacerile locale și să aducem la raft produse realizate integral în România – 3RO. Toate aceste eforturi ne-au adus realizări importante la finalul lui 2023 și au validat direcția strategică sănătoasă pe care o urmăm.”

2023 în cifre

Expansiune

În 2023, PENNY România a înregistrat o cifră de afaceri de peste 8,32 miliarde de lei, marcând un avans de 16% comparativ cu anul anterior. Până la sfârșitul anului, PENNY a ajuns să opereze 376 de magazine și 4 centre logistice. Este al 9-lea an consecutiv în care PENNY România a avut cea mai mare creștere a cifrei de afaceri în rândul entităților de retail alimentar din grupul REWE.

Experiență îmbunătățită la cumpărături

În 2023, PENNY a optimizat experiența de cumpărături și a remodelat magazinele pentru a permite accesul mai rapid la produsele frecvent cumpărate, crescând astfel eficiența și satisfacția clienților.

Aceste îmbunătățiri subliniază interesul continuu de a oferi o experiență de cumpărături fluidă și plăcută, prin aplicarea unei strategii atent planificate în cadrul companiei.

Acțiunile propuse de PENNY pe care le pune în aplicare au la bază două componente principale – localitatea și mărcile proprii. Astfel, o serie de îmbunătățiri aduse în magazinele PENNY sunt:

Accesul rapid în zona de intrare a magazinului la sortimentul de salate și produse Ready to Go;

Eficientizarea spațiului în zona de fructe și legume în ceea ce privește expunerea produselor la raft și aplicarea de spații de publicitate prin care clienții pot identifica ușor locul de proveniență al fructelor și legumelor;

Spații dedicate în magazin pentru produse din categorii dedicate seniorilor, bebelușilor și animalelor de companie;

Poziționarea mai facilă a unor produse în cadrul magazinului precum condimentele sau înghețata;

Reorganizarea și poziționarea strategică a unor articole, de exemplu cele identificate ca fiind “ de impuls”.

De asemenea, magazinele sunt echipate cu sisteme de refrigerare cu CO2 și oferă stații de încărcare pentru vehicule electrice, reflectând preocuparea retailer-ului în ceea ce privește confortul clienților și responsabilitatea față de mediu.

Sortiment și produse 3RO

Prin inițiativa 3RO, care își propune să crească la raft procentul de produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară, în 2023 PENNY a intensificat eforturile în cadrul acestui proiect alături de Academia de Studii Economice din București, odată cu lansarea studiului amănunțit privind modalitățile de stimulare a producției naționale de bunuri din diverse categorii. Angajamentul PENNY de a sprijini economia locală continuă să crească și prin îmbunătățirea și extinderea ofertei de mărci proprii cu produse accesibile și de înaltă calitate.

În linie cu poziționarea ca discounter, cele 4 priorități sunt disponibilitatea produselor la raft, calitatea, localitatea și, bineînțeles, prețul.

Echipa PENNY

În 2023, echipa PENNY a crescut la peste 7.300 de membri. Compania a majorat venitul minim net cu 14,59% față de anul precedent, inclusiv cu beneficii extinse, consolidând reputația PENNY ca un Angajator de Top pentru al treilea an consecutiv.

Digitalizare

Anul 2023 a marcat progrese semnificative în digitalizarea serviciilor PENNY România, optimizând experiența de cumpărături prin tehnologii moderne. De asemenea, compania și-a extins serviciile de livrare la domiciliu prin parteneriatele cu Glovo și Bringo pentru a oferi o selecție variată de produse direct la ușile clienților. În martie 2024, PENNY a inițiat colaborarea Tazz, extinzând astfel opțiunile de livrare disponibile pentru români.

Sustenabilitate

În 2023 PENNY a primit recertificarea ISO 50001, drept recunoaștere a eforturilor de a reduce impactul asupra mediului și de a utiliza resursele într-un mod mai eficient. Proiectele de biodiversitate urbană și parteneriatele cu organizații precum Habitat for Humanity România, World Vision România și Federația Băncilor pentru Alimente din România reflectă angajamentul companiei față de dezvoltarea comunitară.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 378 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.300 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2024 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.