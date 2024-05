Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia, transmite ANSA.

Echipa specializată în medicină nucleară, a cărei cercetare a fost publicată în Journal of the American College of Cardiology (JACC): Cardiovascular Imaging, a descoperit că acest sindrom are o bază ştiinţifică ce rezidă în diferite zone ale creierului.

„Studiul nostru oferă noi speranţe de tratare a acestei afecţiuni”, au declarat cercetătorii.

Sindromul inimii frânte, numit şi cardiomiopatia Takotsubo sau cardiomiopatia de stres, afectează brusc muşchiul cardiac, slăbindu-l.

Această afecţiune apare, de cele mai multe ori, în urma unui stres emoţional sau fizic sever.

Afecţiunea este temporară, iar majoritatea persoanelor se recuperează în decurs de două luni, notează ANSA.