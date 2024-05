Un maraton unic în Europa de Sud-Est: Constanța își deschide porțile pentru a 9-a ediție a Maratonului Nisipului

În weekendul 25-26 mai 2024, plaja ZOOM Beach din Constanța va deveni punctul central al pasionaților de alergare din întreaga lume, găzduind a noua ediție a Maratonului Nisipului CELCO Marea Neagră. Acest eveniment unic, singurul maraton din Europa de Sud-Est care se desfășoară integral pe nisip, promite două zile pline de competiții și bucurie pentru toți participanții, de la alergători profesioniști la amatori entuziaști, și de la copii la familii. Cu peste 1400 de participanți înscriși până în prezent, maratonul este gata să deschidă sezonul estival 2024 cu o explozie de energie și sănătate.

Maratonul Nisipului este dedicat tuturor celor care iubesc alergarea, indiferent de nivelul de pregătire fizică sau vârstă. Organizatorii au pregătit mai multe probe pentru a satisface preferințele și abilitățile variate ale participanților. Cursa populară de 5 km este ideală pentru cei care doresc să-și testeze limitele într-o atmosferă prietenoasă. Proba regină de maraton, pe distanța de 42 km, reprezintă o adevărată provocare pentru cei mai rezistenți și experimentați alergători. Cursa Family Run de 1 km este perfectă pentru familii, încurajând alergarea împreună și promovând un stil de viață sănătos. Pentru copii și adolescenți, cursele pe distanțe scurte din cadrul Campionii Școlii oferă tinerilor o ocazie minunată de a-și demonstra abilitățile și de a învăța importanța unui stil de viață activ.

Programul evenimentului este structurat pe două zile. Sâmbătă, 25 mai 2024, Cursa Campionii Școlii și Cursa Family Run vor deschide evenimentul, oferind o zi plină de entuziasm și distracție pentru familii și tineri. Cursa Family Run de 1 km este o oportunitate de a petrece timp de calitate alături de cei dragi, în timp ce Cursa Campionii Școlii îi pregătește pe copii să îi aducă mai aproape de sport și încurajează sportul școlar. Duminică, 26 mai 2024, vor avea loc cursele competitive, aducând în prim-plan provocările majore ale evenimentului. Cursele de 5 km, 10 km, 21 km (semimaraton) și 42 km (maraton) sunt destinate alergătorilor mai experimentați, care doresc să-și testeze limitele pe distanțe variate.

Până în prezent, peste 1400 de participanți și-au confirmat prezența la această competiție unică în Europa de Sud-Est. Înscrierile continuă până pe 19 mai 2024, ora 23:59, și se pot realiza pe site-ul oficial al evenimentului: https://www.maratonulnisipului.ro/.

„Maratonul Nisipului a devenit mai mult decât o competiție sportivă; este un eveniment care unește oameni din toate colțurile lumii într-o experiență unică. Fiecare ediție aduce o energie nouă și o oportunitate de a vedea cât de puternică este comunitatea noastră de alergători. Este fascinant să observăm cum pasiunea pentru alergare pe nisip atrage tot mai mulți participanți, confirmând că acest eveniment este o ocazie specială de a testa limitele și de a crea amintiri de neuitat. Așteptăm cu nerăbdare să vedem entuziasmul și determinarea tuturor participanților la startul de pe plaja ZOOM Beach. Să ne bucurăm împreună de sport, de prieteni, de zâmbetele celor din jurul nostru și de frumusețea litoralului nostru!”, declară Daniel Antonaru, președintele Asociației Sportive SanaSport, organizatorul Maratonului Nisipului.

Organizatorii Maratonului Nisipului CELCO Marea Neagră acordă o atenție deosebită siguranței participanților. Astfel, vor fi respectate toate măsurile de securitate și igienă necesare, iar pe traseu vor fi amplasate puncte de hidratare și asistență medicală pentru a asigura un mediu propice desfășurării competiției.

Ediția din acest an este posibilă datorită sprijinului generos oferit de partenerii și sponsorii noștri, CELCO fiind sponsorul principal al ediției cu numărul nouă.

Printre sponsori și parteneri se mai numără: Partener Mobilitate: Cardinal Motors, Partener tehnic: Bellotto, Apa oficială: Azuga, Sponsori: Roxtec, Autokarma, Vivo! Constanta, Auchan, Lion Broker, Farmacia Ercon, Uz casnic.ro, Decathlon, Gourmet Gift , OMD Mamaia Constanta, Asociatia Today Autokarma, Zoom Beach Bar, Patronatul National al Femeilor de Afaceri din IMM, Rozefir, Restaurant Harlequin, Ecopy by NS Copiers, Partener proiecte sociale: Asociatia Daruieste Aripi, Partener Media: Pink Alien Media, Partener Securitate: Zip Escort, Parteneri instituționali: Apele Române, DSJ Constanta, Primăria Constanța.

Asociaţia Sportivă SanaSport este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în 2013, care are ca obiective majore promovarea importanței sportului pentru societate și îmbunătățirea condiției fizice și a stării de sănătate în rândul locuitorilor din municipiul Constanța. SanaSport organizează în fiecare duminică, începând cu ora 9.00, alergări de anduranță pe nisip, punctul de întâlnire fiind parcarea de la plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia. Până în prezent peste 2000 de iubitori ai sportului au răspuns invitației membrilor SanaSport și au rezonat cu motto-ul Asociației: “Încetează să mai fabrici scuze, aleargă pur și simplu!”. Pentru proiectele sale social-sportive, Asociația “Sanasport” a fost nominalizată la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanta” (secțiunea Sport), edițiile 2016 şi 2017.