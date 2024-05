BAC-ul bate JO! „Am mai multe emoții pentru Bacalaureat decât pentru Jocurile Olimpice!”

Intrat în febra sesiunii speciale a examenului care va începe mâine, Vlad Stancu a primit câteva sfaturi de la David Popovici.

Pentru Vlad Stancu, anul 2024 a fost, până acum, unul infernal: în afara antrenamentelor sau participărilor la concursuri, el a trebuit să se pregătească și pentru examenul de Bacalaureat.

Marți, are „prima finală” din această competiție importantă pentru viitorul fiecărui elev: limba și literatura română.

Înscris la sesiunea specială a Bacalaureatului, alături de mulți alți absolvenți de liceu campioni ai sportului, Vlad recunoaște că așteaptă cu nerăbdare să se încheie această etapă.

„Clar am mai multe emoții pentru Bacalaureat decât pentru Jocurile Olimpice. Este o provocare, eu zic că mă voi descurca. Vom vedea ce va fi” – Vlad Stancu, înotător calificat la Jocurile Olimpice.

Din cauza acestui examen, sportivul nostru a avut un program infernal de-a lungul întregului an. El și-a împărțit tot timpul între antrenamente și meditații.

„A fost puțin greu, într-adevăr, dar trebuie, pentru că altfel nu am cum. Am făcut destul de multe meditații, pentru că am fost foarte preocupat în anii de liceu cu înotul. Dar trebuie să trecem și peste asta” – Vlad Stancu, înotător calificat la Jocurile Olimpice.

Cea mai grea probă de la Bacalaureat i se pare istoria. Ar putea-o asemăna chiar cu o cursă de 1.500 m.

„Ca nivel de pregătire, istoria se aseamănă cel maim ult cu proba de 1.500 metri, pentru că sunt foarte multe informații” – Vlad Stancu, înotător calificat la Jocurile Olimpice.

David Popovici: „Relaxează-te, Vlad! E normal să fii stresat”

Trecut prin această experiență anul trecut, dublul campion mondial și european David Popovici i-a dat un sfat prietenului său.

„Dacă ar fi să-i dau un sfat lui Vlad legat de Bacalaureat, acela este să se relaxeze. E normal să fii puțin stresat, dar o să fie OK, o să-l ia. Doar asta contează, adică asta îmi spuneam și eu mie. Am reușit să-l iau și eu cu o notă decentă. Dacă îmi propuneam să iau o super-notă și îmi dedicam extraordinar de mult timp, probabil că aș fi luat, dar contează și înotul. Am reușit să le balansez și nu e imposibil. E OK, e un examen” – David Popovici, dublu campion mondial și european la înot.

După ce va scăpa de stresul examenelor, Vlad va reveni cu forțe proaspete în bazin pentru a pregăti participarea la Jocurile Olimpice, acolo unde e calificat în două probe: 800 m liber și 1.500 m liber.

„Știu că acolo va fi o concurență imensă. Ca presiune, e o presiune, nu atât de mare pe cât mă așteptam din partea antrenorilor sau a oamenilor. Mai mult eu pun presiune pe mine, dar e normal. E cel mai important concurs din calendarul competițional” – Vlad Stancu, înotător calificat la Jocurile Olimpice.

Pe măsură ce competiția se va apropia, el va începe să-și studieze și adversarii.

„Mai ales la probele mele, care sunt lungi, contează cum adversarii își fac cursele, așa că o să îi studiez. Așa știu la ce să mă aștept, pentru că în timpul cursei e cam greu să schimbe ceva” – Vlad Stancu, înotător calificat la Jocurile Olimpice.