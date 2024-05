Vești proaste pentru români. Prețurile vacanțelor în străinătate s-a dublat!

Românii care vor să plece în vacanță în străinătate în această vară, vor plăti mai mult. Tarifele de cazare și prețurile la restaurante au crescut, iar prețurile sejururilor diferă în funcție de destinație. În anumite locuri, românii pot scoate din buzunat de două ori mai mult, comparativ cu anii precedenți.

Au mai rămas doar câteva săptămâni până se dă startul concediilor de vară, iar mulți români aleg să plece în străinătate și sunt dispuși să scoată mai mult din buzunar pentru cazare, dar și pentru masa la restaurant.

Comparativ cu anii trecuți, prețurile cazărilor s-au dublat în mai multe destinații populare din Europa. În Roma, pentru trei nopți de cazare, românii plătesc acum dublu. În 2022, cazarea pentru două persoane era de aproximativ 345 de euro, iar acum costă peste 850 de euro. La fel se întâmplă și în Veneția, unde în 2023, cazarea ajungea la 315 de euro, iar acum, la 400 de euro, potrivit Antena 3.

Pentru a evita cheltuielile extra, mulți români optează pentru sejururi all inclusive. Turcia este mai scumpă în 2024. Un sejur all inclusive, pentru două persoane, cu bilet de avion inclus, costă cu 700 de euro în plus, comparativ cu anul trecut. De asemenea, un sejur de acest gen în Antalya costa anul trecut 2.250 de euro, iar acum ajunge la 2.970 de euro.