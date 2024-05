Liderul PMP, Eugen Tomac, europarlamentarul care și-a asumat bătălia pentru intrarea României în Schengen: “Voi continua să apăr, din PE, drepturile românilor în Europa!”

Liderul PMP, Eugen Tomac, candidat pe listele Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei, la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie, este unul dintre cei mai implicați eurodeputați români. Bilanțul mandatului său în Parlamentul European este unul grăitor.

Eugen Tomac a avut peste 250 de intervenții în plenul PE de la Bruxeles și Strasbourg. O voce prezentă şi puternică în dezbaterile europene! De altfel, liderul PMP și-a început mandatul în Parlamentul European cu promisiunea, respectată, de altfel, că va apăra drepturile românilor în Europa, cu încrederea că Uniunea Europeană este familia unde românii de pretutindeni se vor reuni, cu speranța unui viitor mai bun!

„Au fost cinci ani dificili, marcați de o pandemie globală și un război nejustificat cum nu credeam că se mai poate întâmpla în Europa. Am fost martorii unor schimbări profunde și am contribuit activ la formarea și implementarea politicilor care influențează viețile a milioane de cetățeni europeni!”, a precizat candidatul PMP, pe listele Alianța Dreaptă Unită, la alegerile europarlamentare.

Eugen Tomac este, de altfel, singurul oficial român care și-a asumat, deschis, bătălia pentru intrarea României în Schengen. Astfel, a deschis un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Consiliului UE pentru nedreptatea făcută românilor atunci când, la 8 decembrie 2022, a votat împotriva acceptării României în spațiul Schengen.

„Am promis dreptate românilor, iar astăzi suntem, deși parțial, în Schengen. Am cerut respectarea demnității națiunii române și astăzi avem o Rezoluție a Parlamentului European care reflectă angajamentul Uniunii Europene de a sprijini țara noastră în recuperarea integrală a Tezaurului sechestrat în Rusia. Am militat pentru reunirea românilor și astăzi R. Moldova este stat candidat la Uniunea Europeană cu o perspectivă de aderare tangibilă. Am susținut drepturile muncitorilor români și astăzi avem o Directivă europeană privind salariile minime adecvate. Am dialogat cu mii de profesori, tineri, antreprenori, fermieri, români de bună-credință care merită să fie corect remunerați și pe deplin respectați!”, a mai spus liderul PMP.

Eugen Tomac a reiterat, totodată, importanța votului de la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Potrivit liderului PMP, candidații Dreapta Unită vor apăra România în Parlamentul European și vor dezvolta fiecare județ și fiecare sector cu bani europeni.

Nu în ultimul rând, Eugen Tomac a punctat faptul că fiecare român care își iubește țara știe că singura soluție pentru a avea un viitor sigur și prosper este să rămânem alături de Uniunea Europeană.

În aceste condiții, votul din 9 iunie este, potrivit lui Tomac, extrem de important și poate readuce speranța într-o Românie modernă, cu instituții puternice, respectată în Europa și în lume!