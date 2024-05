Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, noi acuzații dure la adresa lui Nicușor Dan: A cheltuit 55 de milioane de lei pe servicii de asistenţă juridică şi case de avocatură!

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a precizat, miercuri, că în mandatul primarului general Nicuşor Dan a continuat „eşecul Gabriela Firea”, menţionând că acesta este „recordman” la numărul de procese în care a implicat Primăria Generală şi a cheltuit 55 de milioane de lei pe servicii de asistenţă juridică şi case de avocatură.

„Vă prezint o nouă dezvăluire privind ce se întâmplă în primăria lui Nicuşor Dan, care a continuat eşecul Gabriela Firea. Deci am avut patru ani de eşec Gabriela Firea şi, din păcate, încă aproape patru cu Nicuşor Dan. În episodul de astăzi vă prezentăm ce a considerat Nicuşor Dan să facă în ceea ce priveşte procesele Primăriei Generale. Şi prima informaţie este legată de numărul de procese pe care le are în mandatul dânsului. Noi am făcut o analiză complexă de pe date publice din portal. Vedeţi că de departe este recordman – trebuia să facă performanţă şi domnul Nicuşor Dan la o categorie şi anume la numărul de procese – deci sunt 24.135”, a punctat Sebastian Burduja, la o conferinţă de presă organizată în faţa Primăriei Capitalei.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei că, în trei ani şi jumătate de mandat, Nicuşor Dan are „cu aproape 5.000 – 4.000 de procese mai mult decât Sorin Oprescu, care a avut aproape două mandate”.

„Dânsul merge în instanţă, pierde ore în şir în procese, intervine în cauze în care nu are calitate procesuală Primăria Generală. Să vă dau câteva exemple. A pierdut definitiv şi irevocabil cu Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti şi, pentru că refuză să pună în aplicare decizia instanţei, care nu mai poate fi întoarsă, este finală, în fiecare lună plătim 35.000 euro amendă. Este o amendă aplicată Primăriei Generale. Cine plăteşte aceşti bani? Domnul Nicuşor Dan? Nu. Plătim noi, bucureştenii. De ce? Pentru că încalcă, pe de o parte, o decizie a instanţei şi, pe de altă parte, o proprietate privată, care nu ţine de vreun mare dezvoltator sau rechin sau altă specie identificată de dânsul, ci ţine de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. O altă speţă: dânsul este în zeci de procese cu Primăria Sectorului 2. Deci, Primăria Sectorului 2 a emis 200 şi ceva de autorizaţii de construire, în baza unui PUZ, din ceea ce cunoaştem, a intervenit Primăria Generală şi le pierde pe bandă rulantă. A pierdut 25 de procese până în acest moment. Domnul Nicuşor Dan se judecă ştiţi cu prietenul dânsului Radu Mihaiu tot din USR”, a explicat Sebastian Burduja.

Nicuşor Dan a cheltuit 55 milioane lei, adică 11 milioane de euro, pe servicii de asistenţă juridică şi case de avocatură, a completat candidatul PNL.

„În anul 2021 a cheltuit 13,5 milioane lei, în 2022 a cheltuit un record de 23,6 milioane lei, în 2023 – 17,9 milioane lei. În total 55 de milioane lei, adică 11 milioane euro, în contextul în care în Primăria Capitalei sunt cel puţin 60 de jurişti care pot şi trebuie să reprezinte Primăria Generală în instanţă”, a mai spus Burduja.

Sebastian Burduja a mai acuzat că Nicuşor Dan cheltuie pe case de avocatură de 4 – 5 ori mai mult în fiecare an decât Gabriela Firea.

„Am două concluzii. Prima este că nu are niciun fel de respect faţă de banul public. De altfel, dacă ne uităm pe toate datele, deşi administraţia Firea a irosit banii bucureştenilor pe iepuraşi, pe tot felul de vouchere, tot felul de programe electorale, de pomană electorală, a venit domnul Nicuşor Dan şi, în loc să cheltuiască 4 miliarde de lei din buget, a cheltuit anual 7 miliarde de lei. Deci, în loc să reducă cheltuielile, inclusiv cu avocaţii, le-a dublat, triplat sau de patru ori mai mult. A doua concluzie pe care o am este că nu trebuie să ne mirăm când oraşul arată în halul în care arată pentru că, dacă dânsul este ocupat să plătească totul pe case de avocatură, respectiv să stea în instanţă, în loc să fie primar general, evident că n-are cum să se ocupe de problemele oraşului „, a conchis Sebastian Burduja.