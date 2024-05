Cu sprijinul eurodeputatului Maria Grapini, președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, a reușit să stopeze noile investiții în parcuri fotovoltaice și grupuri pe gaze de la CE Oltenia!

Președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, susține că a reușit, cu sprijinul europarlamentarilor Maria Grapini și Cristian Terheș, să stopeze realizarea noilor investiții în parcuri fotovoltaice și grupuri pe gaze de la Complexul Energetic Oltenia.

Liderul sindical afirmă că a făcut o sesizare către forurile europene, prin intermediul celor doi eurodeputați, pentru a împiedica finanțarea acestor proiecte.“Am găsit o chichiță. Dacă există litigii pe terenuri sau de altă natură, se stopează orice finanțare” afirmă Crețan.

De reamintit faptul că, la începutul acestei luni, europarlamentarul Maria Grapini a anunțat că sprijină demersurile președintelui Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, de stopare a realizării parcurilor fotovoltaice și a grupurilor pe gaze, la Complexul Energetic Oltenia.

“Am discutat cu domnul Crețan și aștept câteva documente pentru a face demersuri la Comisia Europeană. Cred că este important să se respecte dreptul de proprietate al cetățenilor!”, a punctat, la acea dată, eurodeputatul Grapini.

“Am făcut, cu sprijinul europarlamentarilor Maria Grapini și Cristian Terheș, o sesizare către UE și, astfel, am reușit să stopăm aceste demersuri pentru că, așa cum prevede legislația europeană, dacă există litigii nu se dau acești bani. OMV Petrom și CE Oltenia urmau să aducă doar 36% din bani, restul sunt fonduri europene. Am reușit să-i stopăm și, astfel, prelungim viața mineritului. Nu am primit încă un răspuns oficial, dar sesizarea pe care am făcut-o împreună cu cei doi europarlamentari a făcut să se stopeze tot ce este fond de investiții pe obiectivele pe care vi le-am spus. Am informat, de altfel, și UE pentru faptul că este un contract păgubos, făcut împotriva statului român care împroprietărește, astfel, OMV Petrom cu 400 de hectare și cu rezerva de cenușă și de zgură rezultate din marile termocentrale”, a menționat Constantin Crețan.

Concret, Constantin Crețan acuză conducerea Complexului Energetic Oltenia că a făcut contracte păguboase pentru companie, cu societățile alături de care trebuie să realizeze noile investiții în parcuri fotovoltaice și grupuri pe gaze.

Din 2026, a adăugat președintele Federației Naționale a Muncii, planurile guvernanților sunt de a băga în rezervă de capacitate grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Astfel, Constantin Crețan susține că “niște șmecheri” vor “să pună mâna” pe activele companiei.