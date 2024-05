De la angajații Nestlé către animalele fără stăpân: 2.1 tone de hrană pentru animale de la Purina donate adăposturilor din România

Angajații Nestlé din Europa de Sud-Est (SEE) s-au unit pentru a participa la provocarea de a face mișcare, la inițiativa Purina „Efortul nostru, răsplata lor”, toți pașii realizați de aceștia în luna martie transformându-se într-o donație remarcabilă a 15,7 tone de hrană pentru animalele abandonate. În fiecare țară din regiune, Purina va dona hrană adăposturilor locale pentru animale, cu o alocare specifică de 2,1 tone de hrană destinată adăposturilor pentru animale din România: Asociația “Big Hearts Society”, Fundația “Ilfov Împreună”, Romanian Dog Sanctuary – Lumea celor care nu cuvântă, acestea oferind oferă un cămin iubitor pisicilor și câinilor fără stăpân din țara noastră.

Inițiativa a fost lansată ca parte a proiectului “Step It Up Challenge”, o campanie a mărcii PURINA® pentru angajații Nestlé, ce are ca scop să crească gradul de conștientizare și strângerea de donații pentru animalele fără stăpân, îmbinând preocuparea pentru un stil de viață sănătos cu preocuparea pentru bunăstarea animalelor, aflată la cea de-a doua ediție, inițiativa a fost martora unei dedicări și a unui angajament excepțional din partea angajaților PURINA® și Nestlé, ceea ce a dus la colectarea semnificativă de hrană pentru animalele aflate în dificultate.

„La PURINA®, suntem complet implicați în susținerea bunăstării și a unui viitor sănător pentru animale de companie și oameni. Misiunea noastră este de a încuraja conexiunea dintre oameni și animalele de companie, de a menține și îmbunătăți standardele de siguranță și de calitate a alimentelor și de a impulsiona în mod constant inovația pentru a îmbunătăți viața prietenilor noștri cu blană”, a declarat Petra Tomljenović, Group Brand Manager PURINA Specialist Brands SEM. „Prin această inițiativă, ne propunem să dăm un exemplu nu doar în numele echipei PURINA®, ci și ca angajați Nestlé, ale căror entuziasm și generozitate au avut un impact profund. Împreună am oferit peste 70.000 de mese animalelor de companie aflate în nevoie, cu o contribuție de 10.000 mese făcută în mai 2024”.

Nestlé și PURINA® rămân dedicate responsabilității sociale și susțin în mod activ inițiativele care sunt benefice pentru planetă, oameni și animale de companie. Compania Nestlé recunoaște importanța acordării de îngrijire și sprijin animalelor abandonate și, prin colaborări cu adăposturile locale de animale, urmărește să îmbunătățească calitatea vieții acestora.