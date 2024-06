Tupeu: Vlad Pascu vrea să fie eliberat din arest!

Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 mai, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața, cere să fie eliberat din arest. El cere să fie judecat în arest la domiciliu, pentru a-și putea continua studiile.

Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri au murit, vrea să fie eliberat din arestul preventiv. Acesta cere să fie judecat în arest la domiciliu, pentru a-și putea continua studiile și pentru a da admiterea la facultate.

Tânărul a fost prezent în fața instanței de judecată din Mangalia vineri, pe 31 mai 2024. Imediat după ora 13:00, acesta a plecat la Penitenciarul Poarta Albă, unde instanța urmează să se pronunțe. El speră să fie pus în arest la domiciliu. Pe lângă motivele legate de studii pe care le-a invocat, tânărul a susținut că are probleme de sănătate și că drepturile îi sunt limitate.

Încă de anul trecut, toate solicitările de eliberare din arest preventiv au fost respinse, iar următorul termen de judecată stabilit în dosarul 2 mai este pe data de 7 iunie 2024.

În timp ce se afla în instanța de judecată de la Mangalia vineri, 31 mai, acuzatul a cerut să fie eliberat din arestul preventiv, spunând că se confruntă cu probleme de sănătate.

„Îmi pare extrem de rău de tragedie. De greșelile mele, regret fapta în sine, îmi pare rău dar din păcate nu mai pot face nimic cu acest accident teribil în care două persoane și au pierdut viața. Îmi pare rău că nu am putut să le cer iertare victimelor, că am interdicție în dosar. Presa mi-a făcut un caracter care nu mă reprezintă. În seara accidentului, eu venisem inițial la Constanţa, cu două zile înainte din Olanda, venisem la stomatologie. Un grup de prieteni m-a invitat la o zi de naștere în Vamă. Acolo trebuia să mă opresc și să nu mai vin la Constanţa înapoi. Doar că nu au avut loc pentru mine să mă țină la cazare. M-am considerat capabil să ajung la Constanţa, unde eram cazat. Nu am luat în considerare să fie pietoni la acea oră și să se întâmple aceste tragedii. Cunosc îndatoririle arestului la domiciliu, vreau să vă spun că le voi îndeplini. Și aș putea în acest timp în arest la domiciliu să-mi concentrez lucrurile și ce o să fac mai departe în penitenciar. În arest preventiv drepturile sunt limitate. A făcut mama cerere să mă asiste cineva la penitenciarul de la ANA – antidrog, detox. A fost refuzată. Nu pot beneficia pentru că nu sunt condamnat. Am probleme, vreau control la spital, probleme renale. Mi s-a respins”, a declarat Vlad Pascu în faţa instanţei, potrivit Observator.