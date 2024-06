Peste 2500 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în anul 2024

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Harghita – 5 (minus 61,54%), Mehedinţi – 11 (minus 35,29%), Vaslui – 13 (minus 23,53%) şi Olt – 14 (plus 61,11%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 677 (plus 9,9% comparativ cu primele patru luni din 2023), construcţii – 523 (plus 22,48%) şi în industria prelucrătoare – 287 (plus 12,55%)