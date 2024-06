Sebastian Burduja, singurul candidat la Primăria Capitalei care îl poate învinge pe Nicușor Dan! Liberalul este decis să schimbe radical imaginea Capitalei!

Marți seară, 4 iunie 2024, Sebastian Burduja, candidat PNL la Primăria Capitalei, a vorbit la Antena 3 despre alegerile care urmează să aibă loc pe 9 iunie și a criticat modul în care Nicușor Dan a gestionat problemele din București în ultimii patru ani. Candidatul susține că actualul primar al Capitalei nu a făcut nimic și nu are nimic de zis. În schimb, el își propune să schimbe mai multe lucruri în Capitală.

Întrebat de ce doar în ultimele 3 luni a observat că Nicușor Dan nu a făcut nimic vizibil în București, Sebastian Burduja a spus că „rolul unui primar este să fie un om de echipă, să muncească mai mult”.

În același timp, acesta a susținut că „În evaluarea mea, orașul nu s-a făcut mai bine în ultimii opt ani. Eu sunt o alternativă, am venit cu un plan, cu o echipă și cred că am avut rezultate în ministerele în care am lucrat, pe termen scurt.”

Prioritatea zero a lui Burduja este siguranța din oraș, adică lupta cu traficul și consumul de droguri. Poliția are nevoie de reformă, de angajați noi și de patrule care să își facă treaba, spune acesta.

„Am un plan pentru București. Un București fără droguri, un București mai droguri, cu parcuri, cu spații verzi”, a mai spus candidatul PNL.

Întrebat cum face asta, Burduja a spus că „foarte bine, cum am făcut și la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, îți iei o echipă și muncești, dai rezultate.”

Cât despre planurile pe care le are în caz că va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei, candidatul PNL a declarat: „Uitați-vă la copacii tăiați pe care nu-i taie nimeni, spațiile verzi sunt praf. Asta e o durere pe care o am în această campanie. Bucureștenii au început să aibă așteptări reduse. Vor apă caldă, vor spații întreținute, vor curățenie pe stradă, vor să nu mai vadă fațadele mâzgalite în centrul vechi, care e cartea noastră de vizită. Acestea sunt lucruri de rezolvat în primul an de mandat.”

În ceea ce privește problema traficului din București, Burduja a spus că „cel putin lunar, întâlnire cu toți primarii de sector. Dacă cineva din orgoliu refuză, atunci trebuie trimis acasă. Sectoarele au buget.”

În același timp, candidatul la primăria Capitalei a vorbit și despre robotul Ion, un plan abandonat de când Sebastian Burduja era ministru la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

„Financial Times și toate marile ziare au spus: România e premieră mondială, un robot vine să sprijine democrația. Care era principiul robotului Ion? Ideea robotului Ion nu era să răspundă la orice întrebare, că asta face Chat GPT. Vrem să luăm cât mai multă informație de la români despre problemele lor, dar pe baza inteligenței artificiale să se adune toate probleme și să le ordoneze.”