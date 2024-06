Dulcinella se extinde în retail și planifică intrarea pe zona de private label

După extinderea constantă a unităților de desfacere, fabrica Dulcinella începe extinderea națională la nivel de retail.

În perioada următoare, Dulcinella planifică relocarea fabricii de la Piatra Neamț la București, pe o suprafață de 19 000 m.p., precum și deschiderea spre zona de private label, atât în România, cât și internațional. Astăzi a fost achiziționat terenul de 19.000 mp, cu o valoare de tranzacționare de 800.000 de euro.

„Am analizat cu atenție piața în ultimii ani. Deși există deschidere spre zona de dulciuri artizanale, 70% dintre români folosesc preponderent lanțurile de retail pentru achiziția de dulciuri și produse de patiserie. Suntem hotărâți să păstrăm standardele înalte de calitate și în același timp să ajungem în casa fiecărui român. Așadar pasul următor este întrarea în supermarketuri, inclusiv sub private label, pentru fiecare dintre brandurile de retail.” (Sergiu Diaconu, reprezentant acționari Dulcinella).

“Recent am vizitat cea mai mare expoziție de private label PLMA, din Amsterdam. Am fost impresionat de câtă aglomerație crează standurile cu produse de patiserie și cofetărie, unde se adună retailerii europeni și reprezentați HoReCa, pentru a gasi producători care au capacitatea de a produce sub marcile lor. Aceasta deschidere ne încurajează și mai mult să urmăm strategia deja adoptată în acest sens” – a mai spus acesta.

Dulcinella este un brand fondat în anul 2005, în Republica Moldova. Din 2019 s-a extins și în România cu peste 20 de magazine proprii în 10 orașe, dintre care 7 locații în București, având fabrică la Târgu Neamț și peste 120 angajati. Din 2024, aceasta este deținută de Cornelius H Group, un fond de investiții din Marea Britanie cu rădăcinile tot în Republica Moldova.