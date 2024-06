Ministerul Energiei din România, Ministerul Energiei din Republica Moldova și Techcelerator au lansat CleanTech Accelerator, un accelerator dedicat startup-urilor din Europa de Sud-Est

Ministerul Energiei din România, Ministerul Energiei din Republica Moldova și Techcelerator au anunțat astăzi lansarea SEE CleanTech Accelerator, un accelerator dedicat startup-urilor și inovatorilor din Europa de Sud-Est care creează soluții tehnologice pentru energie verde. Această inițiativă va ajuta startup-urile și creatori de soluții tehnologice să dezvolte domeniul tehnologiilor curate și pe cel energetic regional.

Anunțul a avut loc la Muzeul Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida din Parcul Carol, din București, spațiu care va deveni un hub al energiei dedicat inovației în domeniu.

Programul a fost dezvoltat în parteneriat cu Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Energy Valley Cluster, Transelectrica, UiPath, Electrica, Israel Electric Corporation, Transgaz, Conpet, ELCEN, Complexele Energetic Oltenia și Valea Jiului, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie.

Cei interesați se pot înscrie în accelerator în perioada 6 iunie – 19 septembrie pe pagina techcelerator.co/CleanTech.

Fondatorii și inovatorii selectați pentru a se alătura programului vor avea acces la beneficii precum proiecte de colaborare cu companii care sunt lideri în domeniul energiei, consultanță de business, tehnologică și pentru strângerea de fonduri de la profesioniști experimentați din industrie, inclusiv direcționarea către fonduri importante de capital de risc (VC).

Startup-urile și inovatorii pot aplica în următoarele verticale Clean Tech:

1.Soluții digitale și inteligente pentru Cleantech

utilizarea de analize avansate a datelor, Inteligență Artificială și lnternet of Things, pentru a optimiza consumul de energie, a reduce deșeurile și a îmbunătăți eficiența sistemelor de energie regenerabilă

2. Soluții avansate pentru energie regenerabilă

utilizarea de energie maremotrică și geotermală și integrarea acestora în rețele inteligente pentru o performanță optimizată.

3.Ecosistemul integral al hidrogenului verde

dezvoltarea de soluții complete pentru producția de hidrogen ecologic, inclusiv electroliza alimentată de surse regenerabile, alături de soluții inovatoare de transport și stocare pentru a facilita utilizarea acestuia ca vector de energie curată.

4.Următoarea generație de management al carbonului

crearea de soluții care să îmbunătățească tehnologiile de captare, utilizare și stocare a carbonului și explorarea de noi metodologii de captare directă a aerului (DAC) pentru a reduce mai eficient nivelurile de CO2 din atmosferă.

5.Extinderea practicilor economiei circulare

dezvoltarea de inițiative de reciclare care să includă și reciclarea textilelor, a deșeurilor electronice și a materialelor plastice, alături de promovarea practicilor „zero deșeuri” și a principiilor de proiectare durabilă a produselor.

6.Progrese în domeniul stocării energiei

explorarea posibilității utilizării de soluții suplimentare bateriilor convenționale pentru a include bateriile de flux, stocarea energiei cu aer comprimat și alte tehnologii noi de stocare, pentru a permite perioade de stocare mai lungi și o eficiență mai mare.

Infrastructură urbană ecologică

lansarea de solutii de dezvoltare a clădirilor ecologice, a soluțiilor de planificare urbană ecologică și a rețelelor de transport sustenabile pentru a reduce amprenta ecologică urbană.

Tehnologii de conservare și gestionare a apei

soluții de implementare a sistemelor inteligente de irigații, a tehnologiilor de purificare și desalinizare a apei și a metodelor eficiente de tratare a apelor uzate pentru a conserva resursele de apă.

Captarea carbonului din agricultură și soluri

promovarea practicilor agricole durabile, a agriculturii de precizie și a tehnologiilor care sporesc captarea carbonului din sol pentru a reduce emisiile din sectorul agricol.

10.Materiale și substanțe chimice durabile

promovarea dezvoltării și utilizării materialelor biodegradabile, a substanțelor chimice biologice și a proceselor de fabricație ecologice pentru a reduce poluarea și consumul de resurse.

Proiecte de securitate cibernetică pentru infrastructura energetică

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei din România:

„Startup-urile au fost în atenția mea în toate mandatele de ministru pe care le-am ocupat și la cercetare, digitalizare și acum la energie. Am educație academică americană și am văzut ce înseamnă acestea în Statele Unite. Platforma lansată azi este un prim pas. Proiectul este mai amplu și cuprinde crearea pe locul Muzeului Dimitrie Leonida, un loc simbol pentru inovarea românească, unui Hub al Energiei, care să cuprindă și Fabrica de Unicorni. Inovarea este un domeniu esențial de dezvoltare, iar România are mințile necesare pentru a face saltul către viitor. Noi încercăm numai să aducem la un loc mințile inovative cu antreprenorii și firmele din domeniu. Și, de ce nu, să facem un centru de excelență în inima Bucureștiului”.

Ramona Moldovan, secretar general adjunct, Ministerul Energiei:

„Vrem să facem astfel încât România să devină un hub regional pentru tehnologia cleantech, să creăm un spațiu în care ideile să prindă contur și care să crească nu doar în România, ci și regional, în țări precum Republica Moldova. România poate să creeze aceste oportunități prin care să genereze idei, expertiză, lecții. Am identificat o listă de priorități pe agenda companiilor din domeniul energiei și pe baza acestor necesități, astăzi lansăm un apel către inovatorii din domeniu în încercarea de a găsi soluții concrete”.

Andrei Grițco, Secretar general, Ministerul Energiei din Republica Moldova:

„Acest hub care va fi deschis nu este doar un mare pas înainte pentru România, dar și o mare oportunitate pentru Republica Moldova. Deocamdată nu avem un astfel de hub în Republica Moldova, dar ne dorim să dezvoltăm unul împreună cu partenerii din România. În Moldova trebuie să accelerăm în zona de infrastructură și suntem foarte mândri pentru că putem fi parte a acestui proiect. Cele două inițiative – hubul și acceleratorul CleanTech – reprezintă o oportunitate importantă de dezvoltare pentru noi pentru că în programul de accelerare pot aplica și companii din Republica Moldova”.

Paul Apostol, fondator Digital Nation:

„În cadrul Digital Nation facem upskilling pentru competențe digitale și în cadrul programelor noastre lucrăm cu tineri, adulți, profesori. De asemenea, transformăm clădiri care nu mai sunt folosite în hub-uri tech. În cadrul hubului energetic ne dorim să creăm o zonă pentru startupuri, birouri pentru inovare, spații de evenimente, o cafenea și o zonă de muzeu. Ne dorim să atragem startup-uri, specialiști, oameni din companii astfel încât toți împreună să creeze sinergii”.

Cristian Dascălu, Managing Partner Techcelerator:

„Acest program este un must pentru startup-urile și inovatorii care creează soluții în zona de energii regenerabile ori pentru mediu, dar și pentru companiile mari, lideri în domeniu, care vor să aducă mai multă inovație în infrastructurile lor. Am lansat astfel o platformă la nivel regional care să permită startup-urilor, scaleup-urilor și inovatorilor să interacționeze cu organizații mari pentru a realiza proiecte care să fie validate de potențiali clienți, așa numitele proof-of-concepts (POCs) într-o industrie în care avem nevoie de inovație mai mult ca niciodată”.