 Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” (IOCN) a participat la Sports Festival și a subliniat importanța sportului în prevenția cancerului

În România, 91% dintre decese sunt provocate de boli cronice netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, boli cronice respiratorii, diabet), boli a căror evoluție ar putea fi influențată pozitiv de activitatea fizică.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca (IOCN) a participat duminică la Sports Festival, cel mai mare eveniment multi-sport din România, dedicat promovării unui stil de viață sănătos și activ. În cadrul sesiunii Sports & Health Talks, IOCN a organizat o sesiune de informare menită să sublinieze rolul esențial al sportului în prevenirea și gestionarea cancerului, importanța prevenției prin vaccinare și screening, a depistării precoce a cancerului.

Situația cancerului în România: un semnal de alarmă

În fiecare an, în România sunt diagnosticate peste 100.000 de cazuri noi de cancer, dintre care peste 45.000 în rândul femeilor. Cele mai frecvente tipuri de cancer la femei sunt cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul de col uterin și cancerul pulmonar. România înregistrează cele mai mari rate de mortalitate prin cancer de sân și de col uterin din Uniunea Europeană, reflectând necesitatea urgentă de prioritizare a sănătății femeilor, ca efort comun al tuturor actorilor implicați.

“Participarea la Sports Festival reprezintă o oportunitate excelentă de a sublinia importanța sportului în prevenția și îngrijirea cancerului, precum și ca vector de mesaj în ceea ce privește adoptarea unui stil de viață sănătos. De 95 de ani Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca reprezintă un pilon esențial al comunității, militând pentru profilaxie și implementând proiecte care aduc cetățenii mai aproape de serviciile medicale. Puternica legătură creată este un catalizator pentru o mai bună sănătate a comunității având în vedere rezultatele obținute în Cluj: cea mai ridicată rată de participare la programele de screening prin cancer de col și cancer de sân, supraviețuire la 5 ani este peste media țărilor din vestul Europei în anumite tipuri de cancer”, a declarat prof. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, IOCN.

Importanța sportului în prevenirea cancerului

„Sports Festival este un eveniment destinat sportului de masă, care are ca misiune să atragă oamenii spre sport. Am vorbit mereu despre legătura dintre sport și sănătate, am avut mereu invitați la Sports Talks care au avut diverse abordări pe subiect, dar este pentru prima dată când avem un panel destinat conștientizării importanței sportului în lupta împotriva cancerului. Ediția de anul acesta este una aniversară pentru noi și ne bucurăm că s-a potrivit să aducem în Sports Festival una din manifestările aniversare ale Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca (IOCN), la împlinirea a 95 de ani de la înființarea sa. Nu se putea să avem un loc mai bun să vorbim despre asta. Sperăm ca mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni.”, completează Patrick Ciorcilă, Director Sports Festival.

Huburi Naționale pentru implementarea Cancer Mission

Discuțiile au adus în prim plan și dezvoltarea Huburilor Naționale pentru implementarea Cancer Mission (National Cancer Mission Hubs, NCMH), ce vor avea un rol esențial în implicarea tuturor actorilor relevanți, inclusiv a cetățenilor, în activitățile de cercetare, inovare și dezbaterile legate de combaterea cancerului. Acestea fac subiectul proiectului european ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies), ce are ca scop crearea unei rețele pentru implementarea activităților Misiunii pentru Cancer (Cancer Mission) în statele membre UE și țărilor asociate, prin înființarea și dezvoltarea de centre dedicate care operează la nivel național, regional și local.

“Promovarea unui stil de viață sănătos și a prevenției poate fi apanajul atât a celor implicați în domeniul sănătății, cât și a cetățenilor, a municipalităților și a altor actori interesați. Provocările în materie de sănătate variază de la țară la țară, de la regiune la regiune, și trebuie să fie abordate în mod diferit. De exemplu, în Portugalia rata de vaccinare anti-HPV este 90%, în timp ce în România e până în 20%. Autoritățile locale și comunitățile au spațiu de implicare și pot contribui la creșterea gradului de conștientizare a diferitelor tipuri de cancere, pot colabora cu cetățenii la co-crearea unor soluții pentru a crește aderența la diverse programe de screening.”, a afirmat Hugo Soares, Agency for Clinical Research and Biomedical Innovation AICIB – National Cancer HUB, Portugal.

Studiile arată că până la 40% dintre cancere pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos, în care activitatea fizică joacă un rol esențial. Adoptarea unui stil de viață sănătos este asociată cu reducerea substanțială a riscului de morbiditate și mortalitate prin cancer și ar trebui să fie o prioritate în prevenția cancerului.

„Ne bucurăm să fim alături de IOCN și Sports Festival, precum și de întreaga comunitate clujeană implicată în acest proiect. Sperăm ca împreună să punem bazele unui colaborări pe termen lung cu obiectivul ambițios de a elimina cancerele determinate de infecția persistentă cu HPV. În acest context, este esențial să creștem gradul de conștientizare privind riscurile generate de HPV și de a discuta despre importanța măsurilor de prevenție chiar în mijlocul comunității.”, afirmă Livia Stan, Policy & Market Access Director, MSD Romania.