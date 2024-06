PENNY aduce distracție și prospețime la Rockanotherworld 2024

PENNY este partener al festivalului Rockanotherworld 2024, ce are loc în perioada 20-23 iunie la Iași. În cadrul evenimentului, PENNY aduce o doză de energie și distracție și propune o serie de activități care împrospătează atmosfera.

Festivalul Rockanotherworld 2024 are loc în perioada 20-23 iunie 2024 în Iași, România. Acesta aduce pe scenele sale o varietate impresionantă de artiști, de la Asaf Avidan și Alternosfera până la Coma, Argatu și Om la Lună. Pe lângă scena principală, Rockanotherworld 2024 găzduiește și o scenă electronică cu artiști precum Emann, Danny the Menace, Andrei C. și mulți alții. Festivalul oferă și o zonă de silent disco, precum și o zonă de lounge cu muzică live. Participanții au ocazia să se bucure de patru zile pline de muzică, dans și experiențe inedite.

Prezența PENNY în cadrul festivalului Rockanotherworld 2024 contribuie la conturarea atmosferei unice a evenimentului, oferind o serie de premii și surprize participanților. Scena Electronică by PENNY aduce o doză de energie și distracție, iar participanții se vor putea relaxa și bucura de activări inedite, precum Guess the song, Chroma Photo Corner sau Make-up Area, dar și de barul cu fructe fresh sau Ice Tea Area, totul într-un spațiu extins de peste 400mp, dedicat PENNY.

În plus, PENNY pune la dispoziție aparate SGR pentru reciclarea ambalajelor, reflectând astfel angajamentul companiei față de sustenabilitate și alinierea la obiectivele festivalului, de a fi un eveniment cât mai prietenos cu mediul. Totodată, PENNY facilitează accesul la festival pentru copiii din medii defavorizate, reiterând efortul companiei de a susține comunitatea și de a promova incluziunea socială.

„La PENNY, ne dedicăm nu doar bunăstării echipei noastre, dar și construirii unei legături autentice cu comunitatea. Prin parteneriatul nostru cu Rockanotherworld 2024, încurajăm timpul de calitate petrecut împreună cu cei dragi, oferind totodată o platformă pentru muzică și artă. Împreună, nu doar că ne bucurăm de muzică excelentă, dar si de produse proaspete care aduc acea energie necesară celor prezenți la festival.”, a transmis Andrei Cismaru, CRM Team-Leader, PENNY | REWE România.

Participanții au ocazia să se bucure de patru zile pline de muzică, dans și distracție în cadrul celei de-a 10-a ediții a festivalului Rockanotherworld.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 379 de magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din 7.300 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2024 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesați website-ul oficial https://www.penny.ro/.