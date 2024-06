Demisie șoc la Ministerul Muncii. Claudiu Manda și Olguța Vasilescu îl lasă fără sprijin politic pe Cristian Vasilcoiu!

Am fost informat astăzi că organizaţia PSD Dolj mi-a retras sprijinul politic şi că urmează să fiu înlocuit din funcţia de secretar de stat din Ministerul Muncii, a anunţat Cristian Vasilcoiu.

„Prieteni, Ca să nu aflaţi din Monitorul Oficial, Şi cum nimic nu e etern, ba, dimpotrivă, efemer, Vă anunţ că am fost informat astăzi că organizaţia PSD Dolj mi-a retras sprijinul politic şi că urmează să fiu înlocuit din funcţia de secretar de stat din Ministerul Muncii! Eu vreau să mulţumesc în primul rând organizaţiei PSD Dolj conduse de Claudiu Manda, pentru că a fost de acord să mă propună, acum doi ani şi jumătate, în această funcţie şi că m-a şi menţinut atâta vreme! În acelaşi timp vreau să mulţumesc primei mele şefe din presă, dar şi din Ministerul Muncii, Lia-Olguţa Vasilescu, cea care mi-a dat ocazia să ajung şi ziarist şi demnitar! De asemenea, le mulţumesc miniştrilor Marius-Constantin Budăi şi Simona Bucura-Oprescu pentru sprijinul acordat cât am lucrat împreună, dar şi pentru ce am învăţat de la ei!”, a scris Cristian Vasilcoiu, vineri pe Facebook.

El i-a mulţumit şi preşedintelui PSD, totodată prim-ministru al României, „pentru susţinerea necondiţionată pe care mi-a acordat-o de când a preluat preşedinţia partidului!”.

„Au fost doi ani şi jumătate grei, plin de provocări, dar şi frumoşi! Rămân dator pentru această experienţă şi… viaţa merge mai departe”, a conchis Vasilcoiu, înainte de a părăsi Ministerul Muncii.