Transalpina Fest” a ajuns la a șasea ediție

„Transalpina Fest” este unul dintre evenimentele create în cadrul unui proiect cultural – turistic de promovare a turismului în Gorj și, în particular, a zonei montane a Gorjului și a stațiunii Rânca. Proiectul „Vino acasă la Brâncuși!” a fost inițiat în 2014 de către Consiliul Județean Gorj și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”, cu obiectivul declarat de a face din industria ospitalității o alternativă de dezvoltare economică a județului, având în vedere potențialul natural de excepție al Gorjului.

Conceptul de promovare s-a bucurat de succes, proiectul fiind premiat de Federația Asociațiilor de Promovare din România în cadrul Galei „Fashion TV Awards” în 2015. De-a lungul timpului proiectul s-a dezvoltat și a fost completat cu evenimente dedicate specific zonelor turistice, „Transalpina Fest” fiind targetat pentru promovarea celei mai înalte șosele din România și a stațiunii montane Rânca.

Festivalul a fost lansat în 2017, aflându-se acum la ediția a 6-a, cu un an de pauză în pandemie. Organizatorii au fost preocupați, în primul rând de calitatea spectacolelor, în fiecare an fiind invitați cei mai buni artiști ai genului, combinând trupe consacrate cu artiștii „noului val”. Pe scena festivalului au concertat până acum peste 40 de grupuri sau soliști individuali, printre ei numărându-se Vița de Vie, Krypton, Kempes, Iris, Celelalte Cuvinte, Cargo, Bucovina, Anton, Spitalul de Urgență, Timpuri Noi, The Rock și Dave Evans (primul solist AC/DC), Scarlet Aura sau Altar.

Pentru această ediție, care are loc pe 28 și 29 iunie, line-up-ul combină numele consacrate ale rockului, precum Compact, Kripton, Zdob și Zdub, Tavi Colen Band, cu mai tinerii Korsar, Lidia Buble și, mai puțin cunoscuți publicului autohton, Cuibul, din Republica Moldova. Un moment de excepție în cadrul festivalului va fi recitalul lui Josef Kappl – ex-Phoenix – și al trupei „Meșterii Rock”.

Alături de calitatea muzicii, atractivitatea evenimentului este dată de cadrul natural de excepție, spectaculoșii munți Parâng, la poalele vârfului Păpușa, dar și de ofertele culinare, zona fiind recunoscută pentru produsele tradiționale ciobănești, tocanul de oaie, bulzul, brânza, atât de căutate de turiști.