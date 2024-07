REPER critică dur dezastrul de la TAROM

Partidul REPER susţine că la TAROM a fost creat „un dezastru” ca urmare „a incompetenţei şi clientelismului promovate de coaliţia PSD-PNL în gestionarea companiilor de stat” şi solicită social-democraţilor şi liberalilor să îşi asume responsabilitatea.

„Ceea ce vedem astăzi la TAROM este rezultatul unui management dezastruos şi al deciziilor eronate luate de coaliţia PSD-PNL. Este revoltător să constatăm că, după ani de zile în care au transformat TAROM într-un cuib de nepotism şi ineficienţă, acum vin cu soluţii simpliste şi populiste. PSD, ca lider al coaliţiei, poartă principala vină pentru situaţia actuală. Dar nu putem ignora complicitatea PNL, care, din poziţia de partener de guvernare, a acceptat şi a perpetuat practicile nocive ale PSD. Este dezamăgitor să vedem cum un partid care se pretinde liberal a abandonat principiile economiei de piaţă şi ale managementului eficient în favoarea menţinerii puterii cu orice preţ”, a declarat copreşedintele REPER Dragoş Pîslaru, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, „declaraţiile recente ale ministrului Grindeanu sunt o încercare patetică de a arunca vina pe angajaţi, când de fapt întreaga coaliţie de guvernare este responsabilă pentru haosul creat”.

„Este ironic să auzi despre ‘eliminarea haosului’ de la cei care l-au instituit şi perpetuat”, a adăugat Pîslaru.

REPER afirmă că, sub guvernarea coaliţiei PSD – PNL, TAROM a continuat să fie „un focar de clientelism politic”, cu angajări „netransparente” şi contracte „păguboase”. Partidul consideră inacceptabil ca o companie strategică precum TAROM să rămână o povară pentru bugetul de stat, acumulând pierderi an după an.

La rândul său, copreşedintele REPER Ramona Strugariu susţinut că, până când coaliţia PSD-PNL nu va înceta să trateze TAROM şi alte companii de stat ca „pe propria feudă electorală”, nu se poate spera la o îmbunătăţire reală. „Este timpul ca această companie-simbol a României să fie salvată şi transformată într-un transportator aerian modern şi eficient”, a evidenţiat ea.