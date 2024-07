S-a antrenat la bustul gol, în public, la 36 de grade Celsius!

Singurul gimnast român care va merge la Jocurile Olimpice de la Paris a lăsat sala de antrenament și a făcut flotări și tracțiuni în aer liber sub privirile încântate ale trecătorilor.

Pe o căldură de 36 de grade, Andrei Muntean, gimnastul care ne va reprezenta la JO Paris, a ieșit să se antreneze în parc.

„Cred că fiecare ar trebui să se agațe de aceste momente de liniște și de aer liber pentru că îți dau mai multă energie, te încarci cu energie după toate aceste antrenamente și te ajută” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

La bustul gol, gimnastul s-a apucat să execute tracțiuni la bară și multe flotări. El și-a adus aminte că atunci când era la școală, colegii îl puneau să le arate tot felul de exerciții pe care el le învăța la sala de gimnastică.

„Aveam, țin minte, acele teste de flotări, abdomene și mereu îmi plăcea să le arăt ce fac și le plăcea pentru că eram mai atletic mai altfel” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Are corp de manechin!

Datorită miilor de ore de antrenament, gimnastul are un corp sculptat și recunoaște că face și multe eforturi pentru asta!

„Îmi place ceea ce fac. Nu prea mănânc dulciuri și încerc să mă abțin de la fast- food pentru că în primul rând nici nu e sănătos și sunt conștient că nu mă ajută în ceea ce vreau eu să obțin” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Andrei este prieten și cu sala de forță.

„Merg și la sala de forță, avem un program bine stabilit de preparatorul fizic, care mă ajută foarte mult. Îmi place să merg și la înot, mă și relaxează și ajută și corpul” –– Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Nerăbdător să ajungă la Jocurile Olimpice!

Sportivul în vârstă de 31 de ani este la a doua sa participare la Jocurile Olimpice. Prima a fost în 2016, la Rio de Janeiro, acolo unde a prins locul 6 în finala de la paralele.

„Abia aștept să ajung la Paris, sincer abia aștept să simt atmosfera de Jocuri Olimpice, de Sat Olimpic, de tot ce înseamnă acea competiție. Nu mai este mult, lucrurile ușor, ușor se apropie” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

La cea mai mare competiție sportivă din lume, gimnastul vrea să fie cea mai bună versiune a sa.

„Cu acest gând am plecat de la început, să am o atitudine pozitivă, să rămân relaxat. Într-adevăr, îmi doresc să obțin o performanță foarte bună. Toată lumea își dorește asta, dar încerc să nu pun presiune pe mine. În plus, la Jocurile Olimpice, toți care ajung acolo își doresc să câștige, toți vor să facă o treabă cât mai bună” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Andrei speră ca peste 4 ani să fie prezent și la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

„Mă gândesc la JO 2028, într-adevăr ar fi foarte frumos, nu am fost în America și mi-ar plăcea să ajung. Aștept Jocurile Olimpice de la Paris, aștept să văd cum decurge totul. După, îmi voi lua liber și voi reflecta la tot ce se întâmplă și voi lua o decizie cât mai bună pentru mine” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.