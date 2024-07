Ediția aniversară BIFF cu Irina-Margareta Nistor în calitate de Președinte onorific

”După 20 de ani, ca-n Alexandre Dumas, BIFF are un întreg album de amintiri cinematografice, cu filme și cineaști, între alții : Bruce Beresford, cu care am putut retrăi de-adevăratelea “Driving Miss Daisy”. O poveste fabuloasă și cu pelicula prezentată la București! Va urma!”,

Irina-Margareta Nistor

Cea de-a XX-a ediție aniversară a Bucharest International Film Festival (BIFF) va avea loc în perioada 19-29 septembrie 2024. BIFF, singura competiție internațională de lung metraje din București, aduce în prim-plan universul fascinant al cinematografiei internaționale, oferind filme de calitate pentru publicul cinefil dar și pentru pasionații de actorie.

Dar cine nu o cunoaște pe Irina-Margareta Nistor, care a acceptat să fie președintele onorific al ediției aniversare BIFF? Criticul de film Irina-Margareta Nistor a lucrat, în timpul regimului comunist, ca traducător si redactor pentru TVR și este cunoscută pentru dublarea în secret în 5 ani a peste 3000 de filme înregistrate pe casete video și aduse din Vest. Este decorată cu Medalia Carol I și a participat, după anii 2000, la numeroase festivaluri de film de renume din Europa (Berlinala, Cannes, Venezia). În 2021 a fost distinsă cu Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze în grad de Ofițer, în ianuarie 2023 a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler iar la 30 martie 2023 a fost distinsă cu Ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler. Deși este recunoscută drept critic și istoric de film precum și traducător, în ultimii ani, Irina-Margareta Nistor a îmbrățișat și actoria, jucând în peliculele românești Repări Faliți (2021), Weekend de vis (2024), Document 56 (2024), Visul (2023), Copacul Dorințelor: Amintiri din Copilărie (2021), Comrade Detective (Tovarășul milițian) (2017).

Bucharest International Film Festival (BIFF) este organizat de Fundaţia Charta şi Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României și realizat cu sprijinul Ministerului Culturii. Partenerii BIFF sunt Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Cinema Muzeul Țăranului Român, Grădina cu filme – Cinema & More, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, Cinema Eforie și Cinema Union. BIFF este singurul festival de film internațional din București care are secțiunea de documentar și film istoric pentru a onora Centenarul Regele Mihai din 2021, la 100 ani de la naștere, inițiată de către Dan Drăghicescu.

Pentru mai mult detalii vizitaţi pagina oficială a festivalului www.biff.com.ro și pagina de Facebook https://www.facebook.com/BucharestInternationalFilmFestival.