Edi Ionescu, înainte de meciul de debut, de diseară, la JO: “Anul trecut nici nu visam la Paris!”

Astăzi este ziua în care reprezentanții tenisului de masă românesc încep meciurile la Jocurile Olimpice. Printre ei, Edi Ionescu, mezinul lotului, sportiv care în urmă cu un an nu își imagina că va concura la Paris, ținta lui în pregătire fiind prezența la JO 2028, Los Angeles.

Eduard Ionescu, cel mai tânăr jucător din delegația României de tenis de masă prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris, se va duela diseară, de la ora 23.15, pe tabloul principal, cu nigerianul Quadri Aruna.

Pentru Edi, câștigător anul acesta al Ligii Campionilor cu echipa sa, FC Saarbrücken, calificarea la Paris reprezintă un mare vis devenit realitate.

„Bineînțeles că am fost extrem de fericit. De aproape un an tot zic că o să fac tot posibilul să mă calific și din fericire într-un final, cu mult greu și multă muncă am reușit” -Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

În 2023, Edi nici nu își permitea să viseze la Jocurile Olimpice de la Paris!

“Chiar acum un an și puțin, în iunie, nu aveam nici cea mai mică speranță la Paris. Antrenorul meu îmi tot repeta că pot, dar în adâncul meu simțeam că nu sunt șanse și că dacă voi persevera voi reuși să ajung la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028” – Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

Părinții și fratele jucătorului au fost cei mai bucuroși atunci când Edi le-a dat vestea cea mare.

„Au fost extraordinar de fericiți, mai ales că ei sunt cei mai mari susținători ai mei, de când am început și până în prezent. M-au susținut în orice am făcut, mi-au respectat orice decizie și mereu m-au împins de la spate să fac tot ce trebuie și tot ce e corect și cred că au fost puțin mai fericiți ca mine” – Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

Pentru a fi în formă maximă la Paris, Edi lucrează cu un psihoterapeut!

“Am nevoie. În sportul nostru este foarte importantă partea psihică deoarece de la un nivel toată lumea știe să joace, toată lumea se antrenează. Ceea ce face diferența este în mare parte partea psihică, cum reușești să iei deciziile și cum gestionezi situațiile” – Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

2024, an complicat pentru sportiv

2024 a fost unul plin de încercări, dar și cu satisfacții pentru tânărul sportiv de19 ani! A trecut de la juniori, acolo unde câștiga turneu după turneu, la seniori!

“Anul acesta nu a mai fost chiar așa … au început multe eșecuri, chiar foarte multe. Este ceva absolut nou și a fost puțin greu să mă acomodez” -Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

La doar 19 ani, Edi a Liga Campionilor, cu echipa sa din Germania, FC Saarbrucken TT.

„Am reușit să câștig Champions League alături de echipa din Germania, am reușit să iau și un meci decisiv în semifinale, ceea ce a însemnat foarte mult pentru mine. În Liga Germaniei am jucat foarte bine” – Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

Melodia în rusă, talismanul lui!

Cu ceva timp înainte să intre la masa de joc, Edi ascultă muzică.

“Am o singură melodie pe care o ascult fără oprire. Este în rusă, nu știu rusă, dar are un ritm foarte pulsant, care simt că îmi dă putere. Apoi, înainte cu 5 minute de meci, începe să îmi bată inima mai tare, simt emoțiile de dinainte, dar în momentul în care intru la masă totul se duce și mă concentrez doar la ce am de făcut” – Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

Acasă, la Buzău, sportivul ajunge foarte rar, dar de fiecare dată, mama îi face toate poftele culinare. „Înainte să ajung, mă sună și îmi zice ce bunătăți să îmi facă, mereu îi spun că nu e nevoie de nimic special, dar mă trezesc cu torturi. Le face chiar dietetice și le adaptează pe metoda fără zahăr și îi mulțumesc pentru asta. Oricum, doar prezența lor mă face să mă simt bine” –-Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României

Și-au aflat primii adversari de la Paris

Astăzi încep emoțiile pentru sportivii de la tenis de masă prezenți la Jocurile Olimpice de la Paris. Românii și-au aflat miercuri seară primii adversari.

La dublu mixt, în optimile de finală ale competiției, Ovidiu Ionescu /Bernadette Szocs îi vor avea adversari pe Nicholas Lum/Minhyung Jee din Australia, meciul fiind programat la ora 17,30.

La simplu feminin, în 32-imi, Elizabeta Samara o va înfrunta diseară, de la ora 21,00, pe sportiva din Ucraina Solomiya Brateyko, iar Bernadette Szocs pe Zhou Jingyi, din Singapore, mâine la ora11.00.

La simplu masculin, Eduard Ionescu îl va întâlni la noapte, ora 23,15, pe Quadri Aruna din Nigeria, iar Ovidiu Ionescu îl va avea ca adversar pe Andrej Gacina, din Croația, luni, la ora 12.00.

Echipa feminină a României începe competiția în optimi, împotriva echipei Indiei.

Tenisul de masă românesc e reprezentat la Jocurile Olimpice de la Paris de echipa feminină: Elisabeta Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu și Andreea Dragoman. Elisabeta Samara și Bernadette Szocs vor concura și în proba de simplu, Ovidiu Ionescu și Eduard Ionescu în proba de simplu masculin, iar perechea de dublu mixt este formată din Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs.