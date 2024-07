Erdogan amenință Israelul cu o intervenție militară

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ameninţat duminică Israelul cu intervenţia militară, citând acţiuni anterioare în Nagorno-Karabah şi Libia, relatează dpa.

„La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face asemănător cu ei”, a spus Erdogan la un eveniment al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) la Rize, la Marea Neagră, referindu-se la Israel.

Erdogan s-a referit la conflictul din Nagorno-Karabah, unde a susţinut Azerbaidjanul cu drone şi alt sprijin militar.

Ankara sprijină, de asemenea, guvernul recunoscut internaţional din Libia cu echipament şi personal militar.

În discursul său, Erdogan a salutat progresul înregistrat în industria de apărare din ţara sa. „Nu există nimic ce nu putem face. Trebuie doar sa fim puternici”, a spus el.

De la începutul războiului din Gaza în octombrie, relaţiile dintre Israel şi Turcia s-au deteriorat semnificativ.

Erdogan a descris gruparea islamistă palestiniană Hamas drept o „organizaţie de eliberare” şi l-a comparat pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu cu Adolf Hitler, notează dpa.

La mijlocul lunii iulie, Erdogan a afirmat că nu va aproba nicio cooperare între NATO şi Israel atât timp cât continuă războiul din Gaza.