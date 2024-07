A renunțat la atletism să facă performanță în triatlon sub comanda unui cubanez!

Campion la 800 de metri, Victor Hațegan s-a reorientat spre triatlon, iar după 2 ani a câștigat primul concurs național în proba de sprint. Tânărul de 17 ani este pregătit de Flabio Carmona, un sud-american stabilit de 11 ani în România.

Victor Hațegan a lăsat atletismul, unde era campion în proba de 800 de metri, și s-a reorientat spre triatlon.

“Tata făcea triatlon și a vrut să îmi arate și mie partea frumoasă și complexă a acestui sport” -Victor Hațeg, triatlonist la Seven Sport Club.

Înotul i-a dat mari bătăi de cap tânărului atunci când s-a apucat de noul sport.

„Am început înotul de la zero și a fost o etapă foarte grea pentru mine. Știam să înot la modul să stau la suprafață, mai mult de atât nu puteam” – Victor Hațeg, triatlonist la Seven Sport Club.

După 2 ani de triatlon, pentru Victor a venit și prima mare reușită. A câștigat primul concurs national în proba de sprint.

„Sunt bucuros pentru acest rezultat, chiar am muncit foarte mult. De 2 ani tot mă lupt să progresez mai ales la înot, pentru că am început de la zero această probă” -Victor Hațeg, triatlonist la Seven Sport Club.

La 7.30 are primul antrenament

Chiar dacă e în vacanță, Victor are câte două antrenamente pe zi. La 7.30 e deja pe bicicletă, dar nu se plânge!

“Eu îmi organizez foarte bine timpul. În vacanță am mult timp în care pot să fac și multe antrenamente și să ies afară cu prietenii” – Victor Hațeg, triatlonist la Seven Sport Club.

Pe lângă sport, triatlonistul mai are o pasiune.

„Îmi place să gătesc. Eu și părinții mei nu mâncăm la aceeași oră. Când vin de la antrenament, îmi fac singur de mâncare. Pastele cu somon și deserturile sunt preferatele mele și îmi place să le pregătesc” – Victor Hațeg, triatlonist la Seven Sport Club.

E pregătit de un cubanez

Victor este antrenat la Seven Sport Club de Flabio Carmona, cubanezul de la lotul național, care în urmă cu 11 ani s-a stabilit în România.

„Din 2013 sunt aici, primii 2 ani au fost mai grei, apoi m-am adaptat. Am niște sportivi cu care lucrez de la început, din 2013 și îmi place că au progresat mult. Am reușit să lucrez și cu sportivi amatori și profesioniști și am avut rezultate cu toți” – Flabio Carmona, antrenor triatlon, Seven Sport Club.

Flabio are numai cuvinte de laudă la adresa sportivului său.

„Victor m-a impresionat foarte mult de când a venit. Era un pic mai mic și m-a impresionat că era foarte serios și determinat. Știa ce voia să facă, nu avea nici o întrebare, doar a vrut să facă antrenament” – Flabio Carmona, antrenor triatlon, Seven Sport Club.

Pumnii strânși pentru Felix Duchampt

Mâine, la Jocurile Olimpice de la Paris, va intra în concurs, în proba de triatlon, Felix Duchampt, francezul cu cetățenie română care va concura pentru România. Victor și antrenorul său îi vor ține pumnii acestuia.

“Vreau să scoată un rezultat bun! Îl admir foarte mult” –-Victor Hațeg, triatlonist la Seven Sport Club.

„Suntem alături de Felix, vom urmări cursa din fața televizorului. Îi urăm baftă” – Flabio Carmona, antrenor triatlon, Seven Sport Club.

“ Am învățat româna la piață”

Cubanezul vorbește foarte bine limba română și spune că a învățat-o singur.

„Eu nu am făcut școală în România, am învățat zi cu zi, la antrenament și la piață. Am învățat-o foarte repede după ce am început să lucrez cu cei mici” – Flabio Carmona, antrenor triatlon, Seven Sport Club.

Flabio își amintește de începuturile sale în România.

„Eu vorbeam engleza cu niște fete pe care le antrenam. După o perioadă, am început să lucrez cu copii mai mici și asta a fost o mare schimbare, nici unul nu m-a lăsat să vorbesc engleză, pentru că ei nu știau și așa am fost împins de la spate să învăț limba română. Cei mici făceau glume pe seama mea mai tot timpul și mă puneau să repet anumite cuvinte pe care nu le pronunțam corect și a fost haios, dar pentru mine un mare plus” – Flabio Carmona, antrenor triatlon, Seven Sport Club.