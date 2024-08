Rareș Bogdan vrea o coaliție a forțelor de dreapta în turul II al alegerilor prezidențiale!

Rareș Bogdan vorbește despre o posibilă coaliție a forțelor de dreapta cel puțin pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Acesta spune că viziunile politice comune sunt comune partidelor de dreapta și aruncă, din nou, săgeți către PSD.

Rareș Bogdan spune că PNL propune o strategie reformistă, care va fi îmbrățișată cu siguranță de partidele de dreapta, și spune că PSD, când a fost la guvernare, doar a împărțit ”bogăția lăsată de dreapta”.

”Mă bazez pe doamna Lasconi pentru ultima săptămână din noiembrie și prima săptămână din decembrie că va fi alături de liderul PNL, Nicolae Ciucă, pentru a reuși impunerea unui președinte de dreapta în România. Dânsa are un discurs tipic de opoziție, nimic blamabil, este firesc. Noi suntem la putere și am venit aici pentru a face lucruri. Am făcut în administrațiile locale, dar si la nivel central. Sunt nenumărate lucruri de la stabilitate României la investiții pentru România, la bani europeni, PNRR, foarte multe obiective pe care le-am bifat în acești ani de zile. Am făcut această alianță cu PSD la guvernare nu din simpatie unii față de ceilalți, probabil nici dânșii nu ne simpatizează foarte mult, dar nici noi pe dânșii. Pentru momentul istoric actual, credem că a fost cea mai bună soluție pentru a avea stabilitate, pentru nu duce România într-o criză politică profundă, având în vedere că deja erau crize succesive care afectau România: criza covid și post covid, criza energetică care au zdrobit economii mult mai puternice decât a României.

Noi avem niște lucruri asumate care au funcționat extrem de bine, acolo unde am avut posibilitatea să le implementăm. Vorbim despre Oradea, Bihor, Cluj, Alba, Suceava, Iași, Constanța, Arad, Sibiu, Brașov, locuri unde guvernările locale, atunci când au funcționat în jurul unui lider puternic și cu o agendă reformistă pentru zona respectivă, au fost foarte bune. Noi avem o agendă reformistă. Considerăm că după 35 de ani, România are nevoie de reforme profunde. Dacă PSD este capabil să facă aceste reforme, putem sta de vorbă. Deocamdată, cei care au anunțat reforme similiare din punct de vedere administrativ, din punct de vedere politic, economic și multe altele, au fost cei din dreapta eșicherului politic. Până acum, stânga doar a împărțit sărăcia sau ceea ce a adunat dreapta. Noi avem o agendă pe care o punem pe masă. Suntem convinși că forțele de dreapta o vor îmbrățișa, fie că vorbim despre REPER-ul domnului Cioloș, fie că vorbim despre USR-ul doamnei Lasconi și a domnului Drulă, fie că vorbim despre PMP sau Forța Dreptei.

În PNRR sunt 540 de borne reformiste. Unele dintre aceste borne nu au nici un fel de legătură cu realitatea românească și ar fi trebuit să fie mult mai bine scrise, mult mai bine impuse. Noi impunem niște lucruri, niște linii directoare, linii strategice pentru România. Dacă domniile lor se pot ralia acestor acțiuni real, nu doar verbal, putem sta de vorbă. Sunt convins că cei din zona de dreapta vor îmbrățișa aceste reforme,” a spus Rareș Bogdan la Antena 3.