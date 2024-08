Edi Ionescu, după cea mai mare revenire de la Jocurile Olimpice: „Nu mă pot uita le meciurile mele din cauza emoțiilor”

Mezinul delegației României de la tenis de masă la Jocurile Olimpice de la Paris a revăzut pe laptop momentele importante din partida cu nigerianul Aruna, după cea mai răsunătoare victorie din carieră! Sportivul a revenit de la 0-3 la seturi și 5-10 și l-a învins pe favoritul 14.

La doar 19 ani, Edi Ionescu a trăit din plin participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

„A fost o experiență unică. Este foarte bine că am reușit să mă calific la această ediție, să învăț și să înțeleg cum e atmosfera acolo, ca data viitoare să fiu mult mai pregătit, ca nu să fiu copleșit de emoție” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

După revenirea de la Jocurile Olimpice, sportivul a comentat din fața laptopului meciul de poveste cu nigerianul Quadri Aruna, din prima rundă a probei de simplu. Edi spune că își cunoștea foarte bine adversarul, iar colegul Ovidiu Ionescu îl atenționase în privința lui, dar emoțiile debutului la JO și-au pus amprenta asupra jocului său.

„A fost foarte greu, bineînțeles că nu l-am crezut pe Ovi. Am crezut că am totul sub control, dar în momentul în care am intrat acolo gândindu-mă că sunt Jocuri Olimpice, marele meu vis, plus 6000 de persoane foarte interesate de meciuri, am început cu un mic blocaj. Ușor, ușor mi-am revenit” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

După primele 3 seturi pierdute, Andrei Filimon, antrenorul său, i-a spus o vorbă mare!

„Când am venit la indicații mi-a spus <<hai trage de tine să luăm acest set că îl batem!>>. Nu pot să zic că l-am crezut, am zis să iau ce a zis el de bun și să îmi prelungesc acel moment frumos de acolo”- Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

Edi a luat pas cu pas meciul până a ajuns la marea victorie!

„După ce am luat acel set la 3-1, atunci eram convins că voi câștiga” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

După victoria răsunătoare, românul nu a mai fost capabil de nimic!

„Primele două, trei ore am fost pe altă lume, nu îmi dădeam seama exact ce reușisem să fac. Obiectivul meu major a fost să mă calific, trecând și un tur contra unui jucător ca el a fost mult mai mult decât m-aș fi așteptat” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

Tânărul recunoaște că nu îi place să revadă meciurile sale. „Mă uit la ele de maxim două ori, nu pot din cauza emoțiilor” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

El a dezvăluit că înainte de tragerea la sorți a tabloului principal a avut o mare dorință!

„Sincer tot ce mi-am dorit eu de la această tragere a fost să nu pic cu unul dintre jucătorii chinezi în primul tur, pentru că, cu jucători din alte țări mai aveam șanse”– Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

În mare măsură, sportivul a respectat tactica antrenorului său, dar în momentele cheie s-a bazat și pe instinct.

„În general, am respectat tactica, dar la 10-5 pur și simplu m-am gândit că nu mai am ce pierde, o să risc. În schimb, când am ajuns la 10-9 nu am mai vrut să risc, dar cumva am riscat fără să îmi dau seama. Pur și simplu am riscat automat și, din fericire pentru mine, a intrat mingea pe masă” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

Și-a făcut amintiri cât pentru o viață

Edi s-a bucurat din plin de tot ce a trăit Satul Olimpic. El a dat nas în nas cu mari jucători de la tenis de câmp.

„I-am prins la masă pe Nadal și pe Alcaraz, am fost uimit de cât de treabă sunt. Mă așteptam, ca o dată cu rezultatele lor și cu toate reușitele să aibă un minim de aroganță, dar nu a existat așa ceva. Au fost foarte de treabă, am făcut poze cu ei și am rămas cu niște amintiri pe care nu o să le uit niciodată. Îmi voi aminti de câte ori îi vor urmări la televizor” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

Românul a văzut live și un meci de-al noului campion olimpic de la tenis de câmp.

„Am văzut Djokovic contra Tsitsipas. A fost incredibil! Este mult peste ce vezi în general la televizior, este altă atmosferă și da cred că mi-am deblocat o nouă pasiune și voi merge la multe meciuri de tenis de câmp în viitor. Din vechea generație îl admir enorm pe Djokovic, iar din noua generație sunt fan Alcaraz” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

Nu a ratat finalele de la tenis de masă!

Eduard Ionescu a fost prezent la finalele masculine în probele de simplu și pe echipe la tenis de masă. Sportivul s-a bucurat ca la această ediție a Jocurilor Olimpice două țări din Europa, Suedia și Franța, au ocupat locurile 2 și 3, după echipa Chinei.

„Am fost cu antrenorii mei, am comentam meciul, pot spune că mi-a plăcut foarte mult mai ales finala de la băieți, a fost un spectacol” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

Românul are numai cuvinte de laudă la adresa fraților francezi Lebrun, cei care au câștigat bronzul olimpic la echipe și a suedezului Truls Moregardh, care a cucerit argintul olimpic în proba de simplu și pe echipe.

„Îi felicit pe frații Lebrun și pe Truls pentru aceste medalii, care sunt foarte greu de luat în sportul nostru având în vedere dominația Asiei, în special a Chinei. Pentru europene mă voi pregăti foarte bine și chiar îmi doresc din suflet să joc împotriva unui dintre ei” – Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă.

FOTO: COSR/ARHIVĂ PERSONALĂ