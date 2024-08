Nicolae Ciucă, despre lansarea cărții „Un ostaş în slujba ţării”

„Pot spune că am fost un militar norocos. Nu am avut o carieră confortabilă, dar poate că asta a fost șansa mea. Am făcut parte, încă din debutul carierei, odată cu transferarea mea la Batalionul 121 Cercetare, din trupe de elită. Și numirea ca șef de stat major al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab“ a confirmat traseul însemnat pe care l-am parcurs.