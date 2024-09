Micii baschetbaliști și-au întâlnit idolii!

Sub privirile șefei baschetului românesc, Carmen Tocală, sportivii care fac parte din Proiectul Rising Stars au avut șansa să îi întâlnească la Pitești pe „tricolorii” de la U16, care s-au calificat în această vară în prima divizie a baschetului european!

Pentru 4 zile, orașul Pitești este capitala baschetului pentru copii. Aici are loc Next Generation Rising Stras, proiect organizat de Federația Română de Baschet, un eveniment inedit, care reunește la start 300 de copiii ai generației 2011.

„Ei sunt viitorii performeri. Ne propunem ca de acum să afle lumea despre stelele care vor deveni, pe care noi toți le creștem și vor străluci în lumea baschetbalistică internațională” – Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet.

Copiii i-au luat la întrebări pe „tricolori”

Înaintea începerii competiției, copiii au avut parte de o mare surpriză! Ei și-au întâlnit eroii de la U16, una dintre cele 3 echipe naționale care în această vară s-a calificat în prima divizie a baschetului european! Sub privirile llui Carmen Tocală, puștii i-au luat la întrebări pe “tricolorilor”.

David Rașoga, unul dintre componenții naționalei U16, a rememorat momentul calificării!

“Pentru mine este o mândrie. Am muncit foarte mult pentru acest rezultat. Cel mai important moment al nostru a fost când am reușit să obținem, după un meci foarte greu, victoria cu Elveția în semifinale”– David Rașoga, component al naționalei de baschet de U16.

La rândul său, Tiberiu Dumitrescu, directorul tehnic al federației laudă performanțele loturile U20 masculin și U 16 feminin și masculin!

„Nu cred că am mai avut până acum 3 echipe în primul eșalon valoric ale campionatelor europene de juniori. Pe acești copiii îi vor aștepta meciuri foarte, foarte grele. Vor da de echipe foarte importante din bacshetul europenan. Vom juca cu Serbia, Italia, Spania” -Tiberiu Dumitrescu, director tehnic al Federației Române de Baschet.

Ce este Next Generation Rising Star?

Federația Română de Baschet organizează de ieri până la 6 septembrie, la Pitești și la Mioveni, prima ediție a competiției Next Generation Rising Star presented by Brenntag, un eveniment care reunește la start cei mai talentați sportivi ai generației 2011. Ei vor concura în selecționate feminine și masculine reprezentând fiecare din cele 11 sucursale regionale ale Federației Române de Baschet, într-un spectacol sportiv dedicat excelenței și promovării tinerei generații de baschetbaliști din România.

„Este un proiect al federației internaționale din care facem și noi parte, un proiect coordonat de Federația din Turcia. Din acest proiect fac parte România, Turcia, Kosovo Macedonia de Nord și Bulgaria. Proiectul înseamnă diferite activități desfășurate pe o durată de 2 ani, activități care cuprind tabere internaționale, unde acești copii joacă între ei pentru a beneficia de această experiență de care ei au nevoie ulterior participând la primele campionate europene începând cu U16” -Tiberiu Dumitrescu, director tehnic al Federației Române de Baschet.

“Înseamnă mult pentru baschetul românesc”

Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, a vorbit despre marea performanță realizată de cele 3 echipe românești, U16 masculin și feminin și U 20.

“Înseamnă mult pentru că elita baschetului ex-Iugoslavia, ex-URSS, Spania, Franța, Germania, România se alătură marilor puteri baschetbalistice, așa cum era acum 30 de ani. Am fost plăcut surprinsă de atitudinea băieților de la U16 pentru că erau cei mai expuși, aveau o calificare foarte grea în Macedonia, luptându-se cu Nord Macedonia, acolo unde baschetul este religie. Recunosc că acolo a fost surpriza mare, puteau să și câștige finala” – Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet.

După rezultate au venit și banii

Șefa baschetului românesc a făcut eforturi pentru ca sportivii care au dus România în prima divizie europeană de baschet să fie premiați și financiar!

„Premierea a fost de la început pentru U 20, am intrat în vestiar, am spus <<aveți primă pentru obiectiv>>. Copiii aceștia muncesc de la 8 ani și au făcut eforturi … au nevoie de alimentație, au nevoie de o pregătire specială, au nevoie de educație sanitară de igienă personală. Banii vin ca recompensă de la Federația Română de Baschet. Eu recunosc cu sinceritate că știu sigur, copiii se bucură. Ce fac cu banii? Își iau o pereche de încălțări sport, care costă spre 1000 de lei, își iau echipament, în plus cei din generația U 20 au prietene. Trebuie să meargă cu prietenele în concediu, trebuie să fie bărbați și de aceea am vrut să îi premiez pe cei de la U20. Pentru cei de la U16, premierea a venit firesc, iar fetele mi-au trimis din vestiar că așteaptă primele și evident, le-au primit imediat” – Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet.

