Ciolacu îl desființează pe „independentul” Geoană

Marcel Ciolacu, președintele PSD, consideră că strategia lui Mircea Geoană, de a se prezenta ca independent în cursa prezidențială, este o dovadă de ipocrizie. Premierul consideră că totul este doar o strategie de campanie.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat, marţi, la România TV, dacă îl încurcă prezenţa lui Mircea Geoană, pe partea stângă a zonei politice, în alegerile prezidenţiale, şi a răspuns: ”Facem prea multe calcule. Aţi făcut calcule şi la europarlamentare şi aţi spus că această condiţie va avea 50%. După redistribuire am avut 57%. Haideţi să îi lăsăm pe români”.

„Domnul Geoană va candida, candidează, e un lucru evident, eu nu o înțeleg pe aia cu independent. O să mă duc la partid, știți nu mai vreau să fiu la partid, eu sunt independent. E anul independenților. Toată viața ai fost la PSD, ai fost pus în funcții de PSD, au candidat din partea PSD, dintr-odată sunt independent. Cum ești independent?! Ți-ai făcut partid, ai candidat partidul tău, ai adunat pe toți care nu și mai găsesc loc în alte partide. Fii sincer, spune că nu sunt independent, sunt independent așa generic. Așa îmi place mie, așa am discutat că e bine să fii independent. Îi urez succes, nu mă deranjează. Haide să vedem ce fac românii la vot, să vedem ce fac ei la vot. Am văzut-o pe doamna Lasconi, a zis că îl pune premier pe Bolojan. Aoleu, iar am luat-o de la capăt? Dar l-am votat pe Băsescu, îmi place de Băsescu. Eu nu l-am votat nici pe Ioahnnis, nici pe Băsescu, nu mi-au plăcut, vă spun foarte clar. Iar nu respectăm constituția? Eu mă așteptam ca domnul Bolojan să iasă să spună că nu are nicio treabă cu doamna Lasconi”.

NATO a anunţat marţi demisia lui Mircea Geoană din funcţia de secretar general adjunct al organizaţiei. Mircea Geoană a scris pe Facebook că a fi în conducerea NATO a fost onoarea vieţii sale şi că, pe măsură ce trece la un nou capitol, priveşte cu mândrie la ”timpul memorabil petrecut în slujba celei mai importante Alianţe din istorie”. În următoarele zile este aştepta un anunţ al lui Geoană privind candidatura la Preşedinţie.