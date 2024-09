Au început înscrierile pentru Bursele BookLand, în valoare de 35.000 euro fiecare. Trei elevi excepționali de la sat au șansa să ȋşi continue studiile la Liceu şi Facultate!

Pentru 9 din 10 copii de la sat a urma o facultate continuă să fie un vis nepermis. Elevi sclipitori și ambițioși își abandonează studiile, talentul și chemarea din cauza situației materiale precare, alăturându-se statisticilor care ne arată realitatea din mediul rural: 1 din 4 copii care învață în școlile din mediul rural renunță la educație după clasa a VIII-a pentru a aduce un ban în gospodărie, fiindcă 4 din 10 familii trăiesc de pe o zi pe alta. Pentru elevii merituoși, care au rezultate excelente la învățătură și care vor să-și continue studiile, Bursele BookLand reprezintă șansa la un viitor mai bun, asigurându-le susținere financiară și stabilitate pentru a se putea concentra asupra performanțelor academice.

3 burse în valoare de 35.000 EURO fiecare vor fi oferite pe 25 Noiembrie 2024, în cadrul Galei BookLand, de către Asociația BookLand și partenerii săi ‒ PRO TV și Star Assembly ‒ pentru a sprijini 3 elevi excepționali din mediul rural, aflați în anul terminal al ciclului gimnazial (clasa a VIII-a), susținând, astfel, excelența și performanţa în educație. Valoarea bursei reprezintă suma necesară pentru cheltuielile cu transportul, cazarea, masa, rechizitele și alte cheltuieli pe care bursierii le vor avea pe durata a 7 ani, pentru a își continua studiile la liceu și facultate.

Înscrierile pot fi făcute de cadrele didactice până la data de 30 septembrie 2024, folosind formularul disponibil pe site-ul BookLand. Desemnarea câștigătorilor va fi realizată în baza regulamentului de campanie, de către o comisie alcătuită din experți în educație, reprezentanți ai Asociației BookLand, Consiliului Național al Elevilor și ai partenerilor: PRO TV, care susține financiar două dintre cele trei burse acordate, și Star Assembly, subsidiară Mercedes-Benz Group AG, care oferă cea de-a treia bursă.

„La PRO TV suntem puternic implicați în a investi în generațiile viitoare prin susținerea acestora să aibă acces la educație, la standarde înalte. Credem că fiecare individ care are dorința de a învăța și potențialul de a crește ar trebui să fie susținut în parcursul său educațional. Prin acest demers, ne propunem să cultivăm un număr cât mai mare de persoane cu potențial care pot prospera în această eră inovatoare. Viziunea noastră este de a împuternici mințile tinere să-și dezvăluie potențialul, contribuind astfel la o Românie prosperă, mai deșteaptă cu fiecare generație, capabilă să facă față provocărilor de mâine. Credem că, investind în educație, nu doar că transformăm vieți individuale, ci și îmbunătățim potențialul comunității noastre pentru a face față inovației și transformărilor din viitor. Sprijinirea copiilor de la sate să aibă acces la educație se aliniază angajamentului nostru de a încuraja talentul și de a crește următoarea generație de profesioniști care vor modela un viitor sustenabil.” ‒ Hanaan Yaseen, Strategy & Business Planning Executive, PRO TV

„La Star Transmission și Star Assembly, ne-am angajat să investim în viitorul tinerilor, în special al celor din mediile mai puțin favorizate. Am fost mereu inspirați de ambiția și perseverența elevilor din mediul rural, care, în ciuda dificultăților, demonstrează o capacitate remarcabilă de autodepășire. Bursele BookLand reprezintă nu doar un sprijin financiar, ci și o recunoaștere a determinării și muncii acestora. Cheia dezvoltării armonioase rezidă în educația cultivată de fiecare tânăr; astfel, credem cu tărie în șansa echitabilă a elevilor în inițierea către cunoaștere. Suntem onorați să susținem una din cele trei burse care va schimba viața unui elev deosebit, oferindu-i oportunitatea de a-și urma parcursul de învățare cu susținerea potrivită.” – Gheorghe Achim, Director general Star Assembly

„Împreună construim oameni! Pentru noi nu sunt simple cuvinte… Sub acest slogan, alături de companii private, primari, profesori, părinți și elevi am renovat, modernizat și dotat 80 de școli & grădinițe rurale în numai 4 ani, în toate județele. Acolo, în mijlocul satului românesc, am văzut situația copiilor săi talentați – mulți dintre ei geniali. Pentru că vă asigurăm: există şi ȋn mediul rural elevi talentați, dedicați învățăturii și sârguincioși, cu aspiraţii mari. Și cine poate spune sub ce chip se ascunde următorul Ion Creangă, Ciprian Porumbescu sau Traian Vuia? Datoria noastră este să nu-i abandonăm pe acești copii dezavantajați doar pentru că s-au născut la sat. Elevii pe care de azi ȋncolo îi sprijinim prin Bursele BookLand vor deveni artiștii, inventatorii, strategii sau oamenii de știință de mâine. Trebuie doar să credem în ei și să le fim alături.” – Mihaela Petrovan, Președinta Asociației BookLand

Cei 3 câștigători vor fi anunțați în cadrul Galei BookLand, un eveniment care va aduce laolaltă personalități din diferite domenii – mentori & ambasadori care susțin viziunea educațională BookLand, cadre didactice și elevi din școlile rurale renovate de asociație, precum și reprezentanți ai companiilor care contribuie activ la programele prin care BookLand își propune să creeze condiții mai bune de învățământ pentru tinerii din mediul rural și să revoluționeze sistemul de învățământ profesional dual.

Pentru mai multe informații, consultați Calendarul și Regulamentul campaniei. Persoana de contact este Anamaria Polgar – Marketing Executive, tel: 0749.019.973, e-mail: anamaria.polgar@book-land.ro.

Bursele BookLand se înscriu în rândul proiectelor și inițiativelor prin care Asociația BookLand își propune să le ofere elevilor din mediul rural șansa la o educație de calitate, încurajând performanţa şcolară.

Programul național de Renovare & Dotare a școlilor din mediul rural (2020–2023) a adus laolaltă sute de companii din mediul privat, autorități locale, profesori-părinți-elevi care, la îndemnul Asociației BookLand, și-au dat mâna pentru a contribui la renovarea și dotarea școlilor de la sat. Acest parteneriat public-privat a fost posibil datorită obiectivului comun de a reduce abandonul școlar din mediul rural oferindu-le elevilor șansa să ȋnveţe în clădiri sigure, moderne și prietenoase care oferă o perspectivă pentru o comunitate durabilă. Rezultatul? 80 de școli rurale renovate & echipate în doar 4 ani, 15.000 de copii care merg cu drag la școală, rezultate mai bune la învățătură și premisele unei vieți împlinite.

În 2024, BookLand face pasul următor și începe construcția primului său Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual, în satul Vulturești din județul Argeș. Aici, în acest campus 100% modern, pus GRATUIT la dispoziția elevilor și dotat cu toate facilitățile necesare pentru a susține performanța educațională & profesională (cu săli de clasă ‘scoase’ în natură, ateliere de lucru, laboratoare, bibliotecă, sală de spectacole, facilități sportive, amfiteatru în aer liber, spații de relaxare, mini-fermă de animale, cantină, brutărie, spălătorie, livadă, grădină de legume și solar), peste 300 de copii vor învăța și carte, și meserie. Astfel, BookLand și-a propus să revoluționeze învățământul profesional implementându-l acolo unde-i șade mai bine: la sat, derulând programe în sistem dual alături de agenții economici cărora asociația le va pregăti teoretic și practic viitorii angajați.

Mobilizarea exemplară reușită de Asociația BookLand pentru îmbunătățirea accesului la educație de calitate în mediul rural a fost recunoscută printre bunele practici încurajate de Guvernul României în Raportul Național Voluntar al României, prezentat la Forumul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (New York, 2023).