Ludovic Orban și Forța Dreptei, deciși să continue lupta împotriva PSD și a sateliților acestuia!

”Am tăcut o perioadă pentru că am încercat să pun umărul la coagularea formaţiunilor politice de centru-dreapta. Am căutat soluţii de unire a forţelor democratice pentru o strategie care să dea posibilitatea câştigării alegerilor prezidenţiale de un candidat de dreapta şi formării unei coaliţii de guvernare de orientare liberală după alegeri. Am fost dispus la concesii importante doar pentru a putea realiza unirea forţelor. Nu am avut cu cine. Leadership-ul slab, sectarismul partinic, orgoliile nejustificate, lipsa de viziune şi foamea de funcţii au dus la un rezultat pe care nu l-am dorit”, afirmă Orban într-o postare pe Facebook.