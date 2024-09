El e singurul român care a jucat în echipă cu fiul celebrului LeBron James

Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei U20 a României a fost coechipier la Liceul Sierra Canyon cu Bronny James, actualul jucător din NBA.

A fost o vară de aur pentru baschetul românesc, trei naționale de juniori reușind promovarea în prima divizie a Europei. Cea care a deschis drumul a fost echipa masculină U20, care a cucerit aurul Diviziei B a Europenelor, la Pitești. Căpitanul acestei naționale, Tudor Șomăcescu, a fost coechipier, un an, cu fiul marelui LeBron James!

În vârstă de 19 ani, Tudor s-a afirmat încă de mic drept o mare valoare, astfel că la doar 15 ani a primit șansa de a juca în SUA. El a acceptat oferta liceului Sierra Canyon.

„Eram aproape în fiecare zi împreună și la școală, și la antrenamente, cu toate că era mai greu atunci, pentru că era perioada cu COVID-ul. Stăteam cât de mult împreună cu echipa. Am închegat o amiciție, o prietenie destul de frumoasă” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Chiar dacă era fiul celui mai important jucător din NBA din ultimele decenii, Bronny James nu avea aere de vedetă, așa cum s-ar aștepta mulți. El chiar a fost curios să afle unde este România. În vară, el a fost draftat în NBA și va evolua la Los Angeles Lakers chiar alături de celebrul său tată!

„Toată lumea crede asta, dar mie mi s-a părut că e un băiat cu picioarele pe pământ, care m-a primit extraordinar de frumos, cu brațele deschise și cu care am avut conversații și interacțiuni foarte OK. M-a întrebat odată în primul rând unde e România pe hartă, pentru că multă lume nu știa și m-a rugat să-i descriu în mare parte cum e țara noastră. Îmi doresc să facă față în NBA și să ajungă cât mai bine” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Singurul regret al lui Tudor din acea perioadă este că marele LeBron nu a putut veni la nici un meci, pentru că erau vremurile cu restricțiile COVID.

„Din păcate nu am avut ocazia să-l văd, pentru că se juca foarte puțin în perioada aia și nu prea ieșeau, mai ales jucătorii din NBA erau închiși pentru că și ei aveau sezon” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

În perioada în care a jucat peste Ocean, Tudor s-a ales și cu o poreclă: Tudor Coop.

„Îmi ziceau Tudor Coop pentru că Tudor ziceau că înseamnă <<două uși>> și așa că au adăugat și un Coop și așa mă strigau în fiecare zi” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Plecarea la mii de kilometri depărtare de casă, la doar 15 ani, a fost dificilă, iar baschetbalistul recunoaște asta. Însă totodată e convins că l-a făcut să se dezvolte mult mai repede ca om și ca jucător.

„La început a fost un șoc, pentru că nu eram obișnuit să fiu singur, mai ales la distanța asta, mai ales cu fusul orar care era foarte diferit, să trebuiască să învăț totul de la o vârstă așa fragedă, dar între timp m-am obișnuit. M-a ajutat foarte mult, m-am dezvoltat ca om în primul rând și ca jucător. Și pentru părinți a fost o provocare, dar și ei știau că e cel mai bine pentru mine și mă susțin și m-au susținut și mă vor susține în continuare 100%” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Chiar dacă i-a plăcut mult în SUA, Tudor, care acum evoluează la Universitatea Cluj, recunoaște că abia aștepta să revină în țară.

„Acolo cel mai mult mi-a plăcut deschiderea pe care puteai să o ai și oportunitățile. E o țară unde se poate întâmpla orice și unde poți face orice. Dar totuși nu mi-a plăcut că nu era România, să fiu sincer. Nicăieri nu-i ca acasă și eram obișnuit cu un stil de viață special, pentru că aici e poate puțin diferit și față de restul țărilor din Europa și acolo e altceva. E foarte multă libertate în orice și nu eram neapărat obișnuit cu asta” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Așteaptă meciurile de anul viitor, din Divizia A a Campionatului European U20

Chiar dacă au trecut câteva săptămâni de la victoria de la Pitești cu naționala României, Tudor încă se gândește la acele momente. Cel mai emoționat a fost în momentul în care a primit cupa.

„Chiar înainte să urcăm pe podium le repetam din cinci în cinci secunde băieților în ce direcție o să mă duc, cum o să mă duc și ce o să fac” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

El dezvăluie care este secretul acestei generații de excepție a baschetului românesc.

„Secretul e strict prietenia din afara terenului. Vestiarul e cel mai important, după părerea mea. Și apoi faptul că pe plan individual am avut o tonă de jucători foarte buni care au reușit să unească și să formeze o echipă foarte frumoasă” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Gândindu-se retrospectiv la acel turneu final, Tudor spune că performanța promovării este una excepțională. Lui încă i se pare că trăiește un vis.

„În continuare nici nu cred că am realizat cum trebuie ce am reușit, chiar sunt mândru de realizarea noastră și pe plan de echipă, și pe plan individual. Încă mă gândesc și la medalia de aur și la toate momentele. Câștigarea turneului era unul din obiectivele noastre. În principal noi ne doream să ieșim din grupe și de acolo să facem un rezultat cât mai bun. Dar când am văzut ce grup am format și ce bine ne-am mișcat împreună, clar am mers pentru finală și pentru a câștiga trofeul” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Căpitan al naționalei la acest succes, Tudor a mai purtat de-a lungul timpului banderola și știe exact cât de „grea” este aceasta.

„Au mai fost ani în care am fost căpitan la națională, de la U16, de când am început. Au fost și ani când nu am fost, dar anul acesta am avut onoarea din partea antrenorului să fiu căpitanul principal și să conduc, în ghilimele, băieții spre aur. Uneori înaintea unor meciuri importante sau când simt că atmosfera nu e cea mai bună mai interveneam și ziceam ceva. De cele mai multe ori lăsam antrenorul să-și facă treaba, dar uneori interveneam și eu” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.

Chiar dacă sunt văzuți ca viitoarea „Generație de Aur” a baschetului, Tudor nu consideră că așteptările tuturor de la componenții acestei naționale U20 vor pune presiune pe umerii tinerilor jucători.

„Nu cred că e o presiune. E un lucru frumos și pe care trebuie să-l prețuim, pentru că e munca noastră și toate rezultatele au venit doar din cât am tras și cât am muncit. De altfel, anul viitor, în prima divizie, vor fi doar emoții pozitive, deoarece poate fi doar o realizare bună și vrem să facem și acolo o figură cât de frumoasă posibil. Și să ne întoarcem cu un rezultat cât mai bun” – Tudor Șomăcescu, căpitanul naționalei masculine de baschet U20.