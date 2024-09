O nouă intervenție tranșantă, în PE, a europarlamentarului Maria Grapini, privind finalizarea intrării României în Schengen!

Europarlamentarul Maria Grapini a avut, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, în prezența comisarului pentru sănătate și siguranță alimentară, Stela Kyriakides, și a ministrului ungar al Afacerilor Europene, János Bóka, țară care deține președinția Consiliului UE, o intervenție fermă, pe tema aderării României și la Spațiul Schengen terestru.

“Am discutat, aici, și au fost poziții pro și contra, legate de problema cardului din Ungaria și a Spațiul Schengen. Nu am să adaug nimic pe marginea acestei probleme. Am să mă refer, însă, la declarația unui coleg care a spus că Spațiul Schengen este cea mai mare cucerire a UE și, pe marginea acestei declarații, am să adresez o întrebare Comisiei Europene și reprezentantului Ungariei, țară care deține președinția Consiliului UE. Doamnă comisar, știu că nu dumneavoastră ar trebui să dați răspunsul, dar acest Parlament a votat șapte Rezoluții pentru ca țara mea, România, să fie în Spațiul Schengen. Dacă este cea mai mare cucerire, atunci de ce milioane de români și bulgari, sunt ținuți în afara Spațiului Schengen?”, a punctat eurodeputatul Grapini.

De asemenea, Maria Grapini i-a transmis ministrului ungar al Afacerilor Europene că, cel puțin din anul 2014, de când este membru în Parlamentul European, toate statele care au deținut președinția Consiliului UE s-au angajat, în plenară, că, până la sfârșitul mandatului, România va intra în Spațiul Schengen.

„Dumneavoastră, domnule ministru, ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Ce să le spun eu cetățenilor din țara mea, care mă întreabă pe marginea acestei probleme extrem de importante?”, a conchis eurodeputatul Grapini.