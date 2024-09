Eurodeputatul Maria Grapini, la Târgul internaţional de mobilă, echipamente și accesorii de la București: Industria românească are nevoie de susținere, printr-o politică industrială adecvată și fidelizarea clienților români!

Europarlamentarul Maria Grapini a vizitat, duminică, Târgul internaţional de mobilă, echipamente și accesorii de la București. Eurodeputatul Grapini a avut, astfel, ocazia să vadă standurile producătorilor români de mobilă, declarându-se impresionată de multitudinea de produse, calitatea lor și designul excepțional!

“Felicit din toată inima producătorii și Asociația care a făcut posibilă organizarea Târgului și îndemn românii să cumpere produse românești. Industria româneasca are nevoie de susținere, printr-o politică industrială adecvată și fidelizarea clienților români!

Eu am promovat și promovez produsele românești. Am discutat cu Asociația producătorilor de mobilă și sunt probleme care trebuie urgent rezolvate: votarea, în acest an, a Codului silvic, strategia energetică pentru 2025 (când nu va mai funcționa plafonarea prețului), stabilirea priorităților în acordarea fondurilor, care trebuie să fie acordate mai întâi producătorilor, și ierarhizarea taxelor vamale din țări terțe – mai mari, la importul produsului finit, si mai mici, la importul de completare (de exemplu, accesorii metalice care nu se produc în Romania)”, a punctat, la finalul vizitei, Maria Grapini.

De asemenea, eurodeputatul Grapini a mai spus că, personal, va solicita guvernului strategia sectorială industrială, pentru a putea să o promoveze în cadrul comisiilor din Parlamentul European.

Nu în ultimul rând, în calitatea sa de vicepreședintă a Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorului din PE, Maria Grapini a precizat că va pleda pentru reindustrializarea UE, în care să poată să fie inclusă și industria românească.

De menționat că Târgul internaţional de mobilă, echipamente și accesorii – BIFE-SIM (19–22 septembrie) este punctul de întâlnire a producătorilor autohtoni și internaţionali de mobilă, locul în care, an de an, organizatorii încearcă să faciliteze dezvoltarea relaţiilor de parteneriat și să își aducă aportul la creșterea pieţei de desfacere. La BIFE-SIM, cu ajutorul firmelor expozante, sunt prezentate tendinţele în domeniul designului interior și i se oferă publicului posibilitatea de a alege cele mai bune variante de amenajare a spaţiilor de locuit și spaţiilor comerciale.