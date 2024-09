Bucharest Music Film Festival a transformat Piața George Enescu în hotspotul muzicii clasice și contemporane cu prilejul celei de-a XII-a ediții

În perioada 14-22 septembrie 2024, peste 10.000 de spectatori s-au bucurat de concerte live, film, evenimente pentru copii în Piața George Enescu din Capitală, cu prilejul celei de-a XII-a ediții a Bucharest Music Film Festival. Evenimentul organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, sub egida Zilelor Bucureștiului, a marcat împlinirea a 565 de ani de la prima atestare documentară a cetății Bucureștilor prin cea de-a patra artă, aducând pe scenă nume sonore ale muzicii clasice, orchestre și dirijori consacrați, noi proiecte jazz, muzică cinematică, pop fusion, world music, oferind publicului de toate vârstele un adevărat regal muzical.

Valentina Nafornița, Alexandru Tomescu, Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan Țăndărică, Valentin Șerban, Luiza Zan, Mădălina Pavăl Orchestra, George Miron & Grupul Vocal Acapella, Mihai Ciprian Rogojan, Leyah, Veronica Anușca, Resonant Quintet sunt doar câțiva dintre artiștii care au încântat publicul pe parcursul celor nouă zile de festival, alături de orchestre și ansambluri de renume, precum Orchestra Națională Radio, Big Band Radio România, Camerata Regală, Corul Filarmonicii George Enescu, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra New Hope. Sub bagheta unor maeștri dirijori precum Constantin Adrian Grigore, Simona Strungaru, Cristian Spătaru, Iosif Prunner și Octavian Lup, concertele susținute pe scena festivalului au oferit momente de excepție potențate de capodopere ale muzicii clasice semnate de Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, George Enescu, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, dar și de compozitori moderni precum Nino Rota, Astor Piazzolla, Leonard Bernstein. Compoziții originale jazz, muzică cinematică, momente de improvizație, ritmuri inovatoare de percuție clasică și electronică au creat, de asemenea, o sinergie de stiluri muzicale, ce îmbină clasicul cu modernul, în Piața George Enescu, marcând relansarea Bucharest Music Film Festival într-o formulă contemporană.

Bucharest Music Film Festival a debutat magistral cu un concert extraordinar susținut, sâmbătă, 14 septembrie, de Camerata Regală, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, alături de Corul Filarmonicii George Enescu, condus de Iosif Prunner. Peste 100 de artiști au creat o atmosferă electrizantă prin interpretări impecabile ale unui repertoriu clasic de înaltă ținută.

Următoarele zile la Bucharest Music Film Festival au inclus reprezentații live într-un spectru larg de stiluri muzicale: duminică, 15 septembrie, Mihai Ciprian Rogojan, alături de soprana Andreea Bucur, solistul Mihnea Niculescu și pianistul Eduard DB, a prezentat cel mai recent proiect, Dreams and Drums, o fuziune unică între ritmurile tradiționale și influențele moderne. Mădălina Pavăl Orchestra a schimbat registrul la world music, printr-un concert exploziv, unde groove-urile moderne s-au împletit armonios cu instrumentele tradiționale, cu influențe din folclorul românesc. Spectacolul Opereta Stars, interpretările George Miron & Grupul Vocal Acapella, precum și experiența cinematică pop oferită de Leyah (pian-voce), prin concertul Cinestezia, alături de Adrian Neacșu (bas), Horia Stanciu (tobe) și Symphactory Strings, au transformat Piața George Enescu în hotspotul momentului pentru bucureșteni, marți, 17 septembrie.

Artista multipremiată Luiza Zan, împreună cu Vlad Briciu (pian), Dimitrie Cristian Milea (chitară bas), Răzvan Florescu (vibrafon), Philip Goron (percuție), Anthony Gutierrez (tobe) și invitații săi, toboșarul Gabi Matei și Mr. Honey, a oferit publicului, miercuri, 18 septembrie, o veritabilă seară de jazz, un amalgam de armonii, sunete și texte din cel mai recent album, „In my village”, un moment marcat de ritmuri hip-hop.

Joi, 19 septembrie, programul festivalului a fost dedicat iubitorilor de muzică clasică: Resonant Quintet (Alin Dănilă (fagot), Georgiana Mihăilă (flaut), Doris Iorga (oboi), Cosmin Cobasa (corn), Flaviu Ludușan (clarinet)) a oferit o interpretare sensibilă, ce a pus în valoare talentul instrumentiștilor, pentru ca seara să continue in crescendo cu concertul Paganini Magic, susținut de celebrul violonist Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie. Acordurile viorii Stradivarius Elder-Voicu, completate de chitara clasică, au răsunat în Piața George Enescu și au încântat publicul prin interpretarea pasională a compozițiilor lui Niccolò Paganini, într-un spectacol-demonstrație de virtuozitate.

Show-ul susținut de Big Band Radio România și Orchestra de Cameră Radio, sub bagheta Simonei Strungaru, dirijor și orchestrator, a adus pe scena Bucharest Music Film Festival un repertoriu efervescent, menit să trezească simțurile audienței. Într-o fuziune spectaculoasă de muzică clasică și rock, alături de reputatele orchestre, legendarii Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan Țăndărică, Teo Boar și Vlady Cnejevici au animat atmosfera și au oferit un concert impresionant, vineri, 20 septembrie.

Bucharest Music Film Festival a marcat Ziua Mondială a Păcii, sâmbătă, 21 septembrie, prin concertul Romania for Peace, prezentat de Orchestra New Hope, condusă de dirijorul Octavian Lup, alături de invitații speciali – soprana Veronica Anușca și violonistul Valentin Șerban. De la operele clasicilor Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven la Anotimpurile lui Astor Piazzolla și coloane sonore celebre, precum Lista lui Schindler pentru violoncel și orchestră de John Williams, concertul Romania for Peace, finanțat de Ministerul Culturii, a demonstrat puterea universală a artei de a aduce oamenii împreună, transformând seara într-o celebrare a iubirii și armoniei globale.

Cea de-a XII-a ediție a Bucharest Music Film Festival s-a încheiat spectaculos cu un concert care a subliniat importanța culturală a evenimentului: soprana Valentina Nafornița, una dintre cele mai aplaudate voci ale generației sale, a oferit o prestație strălucitoare, acompaniată de Orchestra Națională Radio, dirijată de Cristian Spătaru. Spectacolul a pus în valoare operele lui Giacomo Puccini și a transformat Piața George Enescu în epicentrul cultural al muzicii clasice, un punct de convergență pentru iubitorii genului, unde mii de bucureșteni și turiști au fost martorii unei seri grandioase și energice.

Tributar edițiilor anterioare, Bucharest Music Film Festival 2024 a inclus, totodată, și o proiecție cinematografică în aer liber. Seara zilei de luni, 16 septembrie, a fost dedicată vizionării documentarului „Ennio” (2021), regizat de Giuseppe Tornatore, care a omagiat moștenirea artistică a legendarului compozitor italian Ennio Morricone.

Un element esențial al Bucharest Music Film Festival 2024 l-a constituit deschiderea către publicul tânăr, care a fost invitat să participe la activități interactive și creative. În cadrul atelierelor muzicale „Caruselul Vesel”, respectiv „Remi și Aventura Sunetelor: Tobele și ritmul, instrumente mici de percuție”, coordonate de Cătălin Milea, artiștii Gabriela Costa, Alex Man, Juan Carlos Negretti, Anthony Gutierrez și Cătălin Milea au încurajat copiii să descopere diverse instrumente muzicale și să devină protagoniștii propriului spectacol.

Cu o atmosferă unică și un program eclectic, momente și prestații impresionante ale unor artiști consacrați, Bucharest Music Film Festival 2024 a adus laolaltă generații diferite de melomani, consolidându-și statutul de eveniment cultural emblematic al Capitalei. Festivalul s-a desfășurat sub egida Zilelor Bucureștiului oferind un prilej de sărbătoare atât pentru bucureșteni, cât și turiști.

Eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în cadrul Zilelor Bucureștiului