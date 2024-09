 Fabrica de bere din Miercurea Ciuc, la 50 de ani: Capacitate de producție de 13 ori mai mare, 24,3 milioane de euro investiți de Heineken România în ultimii cinci ani!

Fabrica de bere din Miercurea Ciuc, deținută din 2003 de către HEINEKEN România, împlinește 50 de ani de la inaugurarea în 1974. În decursul celor 50 de ani, fabrica de bere și-a multiplicat capacitatea de producție de aproape 13 ori, de la 225.000 Hl/an, la 2.900.000 Hl/an în 2024. Investițiile HEINEKEN România din ultimii 5 ani în fabrica din Miercurea Ciuc se ridică la 24.3 milioane de euro.

În prezent, HEINEKEN România produce și îmbuteliază, la Miercurea Ciuc, cele mai multe dintre brandurile sale de bere, locale și internaționale (Heineken®, Heineken® Silver, Desperados®, Birra Moretti®, Birra Moretti® 0.0, Birra Moretti® Sale di Mare, Ciuc Premium®, Ciuc Radler® Lemon 0.0, Ciuc Radler® Zmeura 0.0, Neumarkt®, Golden Brau®, Bucegi®, Harghita®). Totodată, din 2023, la Miercurea Ciuc a început producția cidrului Strongbow® iar astăzi fabrica îmbuteliază toate cele 5 variante ale acestui brand. Fabrica HEINEKEN din Miercurea Ciuc are 6 linii de îmbuteliere, pentru PET, sticlă, keg și dozator compact tip blade.

Cele mai recente investiții ale companiei în fabrica din Miercurea Ciuc au vizat introducerea unor noi tehnologii de producție și îmbuteliere, cu rolul de a crește capacitatea de producție, precum și implementarea producției de cidru Strongbow®. Astfel, în 2023 a fost inaugurată o linie de ultimă generație pentru îmbutelierea sticlelor nereturnabile și o nouă clădire în cadrul fabricii, printr-o investiție totală de 11 milioane de euro. Noua linie de îmbuteliere implementează un sistem de umplere mai rapidă, cu o capacitate de 37.000 sticle/oră, și utilizează tehnologia inovatoare ”Dynafill”, fabrica din Miercurea Ciuc fiind prima fabrică HEINEKEN din lume ce folosește această tehnologie.

”50 de ani de activitate neîntreruptă reprezintă la Miercurea Ciuc reprezintă un moment important, de mândrie: pentru echipa noastră pasionată, pentru comunitatea din Harghita, care prețuiește tradiția locală în fabricarea berii. Totodată, este un moment important pentru noi, HEINEKEN România, care confirmă încă o dată angajamentul nostru de a construi o prezență locală solidă și de impact. Avem planuri ambițioase de dezvoltare durabilă pentru următorii ani, prin investiții care vizează inclusiv fabrica din Miercurea Ciuc.” – Thibaut Boidin, Managing Director, HEINEKEN România

În fabrica din Miercurea Ciuc lucrează aproximativ 280 de persoane, în producție și logistică, iar 30 dintre angajați au peste 30 de ani de experiență în fabrică. Compania se implică în pregătirea unor noi generații de angajați, făcând parte, alături de administrațiile locale din Harghita și Mureș, de alte companii private și instituții de învățământ, dintr-un consorțiu care își propune să sprijine învățământul profesional dual și adaptarea la nevoile curente ale pieței muncii.

Despre HEINEKEN

HEINEKEN este compania producătoare de bere cu cea mai extinsă prezență din lume. Este principalul dezvoltator și marketer de mărci de bere și cidru premium și fără alcool. Recunoscut pentru brandul Heineken®, Grupul are un portofoliu de peste 300 de mărci de bere și cidru internaționale, regionale, locale și de specialitate. Cu ajutorul a peste 90.000 de colegi, creăm bucuria autentică de a fi împreună, pentru a inspira o lume mai bună. Visul nostru este să modelăm viitorul berii și nu numai, pentru a câștiga inimile consumatorilor. Suntem dedicați inovării, investițiilor pe termen lung în branduri, execuției de vânzări și punem accent pe management-ul costurilor. Prin agenda „Brew a Better World”, sustenabilitatea face parte din business-ul nostru. HEINEKEN are o amprentă geografică bine echilibrată, ocupând o poziție de lider atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele în curs de dezvoltare. Operăm fabrici de bere, malțării, fabrici de cidru și alte unități de producție în peste 70 de țări. Cele mai recente informații sunt disponibile pe website-ul companiei și urmărește-ne pe LinkedIn, Twitter și Instagram.

În România, HEINEKEN este prezentă din 2003. Oferim un portofoliu divers de mărci locale și internaționale de bere și cidru, majoritatea produse în cele trei fabrici locale, din Craiova, Ungheni și Miercurea Ciuc. Angajamentul nostru față de piața locală se reflectă nu doar prin diversitatea de branduri, ci și prin acțiunile noastre: avem 1.100 de angajați în România, ne aprovizionăm de la furnizori locali cu aproximativ 70% din ingrediente și suntem dedicați agendei noastre de sustenabilitate, ’Brew a Better World – Raise The Bar 2030’.