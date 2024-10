Auchan marchează 18 ani de la deschiderea primului magazin și sărbătorește, alături de clienți, cu peste 1.000 de oferte și reduceri senzaționale!

Auchan România sărbătorește luna aceasta 18 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte. În toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.000 de oferte, promoții puternice și avantaje extra prin cardul de fidelitate MyCLUB Auchan. Mai mult, retailerul își sărbătorește majoratul cu o tombolă aniversară în cadrul căreia este oferit marele premiu în valoare de 18.000 euro și readuce în magazine o nouă ediție a Cărucioarelor Misterioase.

Având în portofoliu 440 de magazine, Auchan a dezvoltat pe parcursul celor 18 ani de activitate în România un comerț omnicanal și o rețea multi-format, compusă din hipermarketuri Auchan, hipermarketuri ATAC Hiper Discount, supermarketuri Auchan, magazinul autonom Auchan Go, magazine de ultra-proximitate MyAuchan, majoritatea în stațiile Petrom, magazine în franciză Simply by Auchan și magazinul online auchan.ro.

Video: Manifesto Auchan 18 ani: https://www.youtube.com/watch?v=rG5Uew7rnwQ

Pentru a sărbători dezvoltarea și crearea de valoare pentru români în 18 de ani de activitate Auchan, până pe 22 octombrie, magazinele își întâmpină clienții cu oferte avantajoase și reduceri substanțiale la mii de produse. În plus, în continuarea măsurilor de protejare a puterii de cumpărare a românilor, retailerul propune sute de beneficii prin cardul de fidelitate la o mulțime de produse, atât de la producători locali, cât și de la mărci de renume internațional.

Sărbătoarea continuă și în magazinul online auchan.ro, unde membrii MyCLUB Auchan beneficiază de 18% bani înapoi ca bonus pe card (în limita a 100 lei) pentru prima comandă din perioada 2-22 octombrie plasată pe auchan.ro. De asemenea, toți utilizatorii au parte de livrare gratuită la comenzi de minimum 250 lei, efectuate zilnic, între orele 21:00-22:00.

Pe 18 octombrie, căruciorul misterios cu reducere de 65% revine în hipermarketurile Auchan, într-o ediție cu totul specială

Majoratul Auchan va fi marcat luna aceasta și cu evenimente speciale în hipermarketurile Auchan, printre acestea numărându-se degustări de tort sau show-uri live de gătit. De asemenea, „Comoara din cărucior”, unul dintre cele mai așteptate evenimente lansate de Auchan la începutul acestui an, în premieră pe plan local, revine într-o ediție specială. Astfel, vineri, 18 octombrie, toate cele 26 de hipermarketuri Auchan din 14 orașe vor găzdui această acțiune cu câștig garantat pentru clienți. Cu reduceri de 65% față de prețul de la raft, cărucioarele misterioase pot conține produse nealimentare, precum electronice, produse de menaj, de îngrijire a casei, decoraţiuni, conţinutul acestora fiind dezvăluit clienţilor doar după achiziţie.

Tombola aniversară recompensează clienții

Pentru a sărbători loialitatea clienților, Auchan organizează în perioada 2-22 octombrie și o tombolă specială, prin care membrii MyCLUB Auchan care folosesc cardul de fidelitate la cumpărături de minimum 180 lei sunt înscriși automat în marea tragere la sorți. În cadrul acesteia, Auchan oferă 18 premii a câte 1.000 euro ca bonus pe cardul de fidelitate, câte unul în fiecare județ în care retailerul este prezent, și marele premiu în valoare de 18.000 euro, bani direct virați în contul bancar al câștigătorului.

Noi acțiuni și proiecte de sustenabilitate

În cei 18 ani de activitate, compania a dezvoltat numeroase proiecte strategice care vizează alimentația sănătoasă, reducerea risipei alimentare, diminuarea amprentei de carbon, reciclare și economie circulară, încurajând un stil de viață responsabil și solidar. Tot în această perioadă, Auchan este partener strategic al Climate Change Summit, pentru al doilea an consecutiv, precum și partener de sustenabilitate la Bucharest Fashion Week. De asemnea, pe 16 octombrie, Auchan marchează și anul acesta Ziua Alimentației printr-un proiect special.

Mai multe detalii despre evenimentele din această perioadă și tombola aniversară sunt disponibile pe www.auchan.ro.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu 440 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 8 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 3 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.