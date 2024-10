Muzeul Național de Istorie a României participă la expoziţia internaţională „Mother Earth” de la Moesgaard Museum din Aarhus, Danemarca

Muzeul Național de Istorie a României are onoarea de a fi partener în cadrul proiectului expozițional „Mother Earth”, organizat de unul dintre cele mai importante muzee de arheologie din Europa, Moesgaard Museum, în perioada 10 octombrie 2024 – 10 august 2025. Expoziția este dedicată culturii și civilizației neolitice și urmărește un traseu istoric complex care își are începutul în spațiul Orientului Mijlociu și ajunge până în Marea Britanie, la Stonehenge. În cadrul acesteia sunt prezentate 52 de artefacte arheologice din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, printre care și două dintre cele mai importate piese din patrimoniul național al României, statuetele antropomorfe de la Cernavodă, „Gânditorul și perechea sa”.

Expoziția „Mother Earth” aduce în atenția publicului descoperiri arheologice unice care provin din cercetări arheologice desfășurate în Iordania, România și Danemarca, acoperind cronologic o perioadă cuprinsă între mileniile al IX-lea și al V-lea a.Chr. Cu ajutorul acestor piese deosebite, curatorii expoziției propun publicului explorarea unor teme provocatoare, având în centrul lor ideea interacțiunii omului cu natura, cu noi înșine și cu ceilalți.

Muzeul Național de Istorie a României se află la a doua colaborare expozițională cu Moesgaard Museum, prima având loc în anul 2022, când obiecte din tezaurul istoric al României, precum Tezaurul de la Pietroasa și piese din mormintele de la Apahida au fost prezentate în cadrul expoziției „Out of Chaos! Between the Roman Eagles and the Ravens of Odin”.

Cu ocazia expoziției „Mother Earth”, Muzeul Național de Istorie a României prezintă la sediul muzeului danez o selecție de bunuri arheologice unicat, printre care se numără: „Zeița de la Sultana” descoperită în așezarea eneolitică de la Sultana „Malu Roșu”, cele două figurine antropomorfe descoperite la Cernavodă cunoscute sub numele de „Gânditorul și perechea sa”, grupul statuar antropomorf denumit „Perechea de îndrăgostiți” provenind dintr-o cercetare arheologică desfășurată la Măgura Gumelnița, vasul antropo-zoomorf de la Vădastra, frontonul de templu de la Trușești, precum și numeroase vase și statuete antropomorfe și zoomorfe provenind din cercetări efectuate în cele mai importante situri ale culturii Cucuteni din Moldova. Bunurile arheologice provenite din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României sunt prezentate într-o secțiune unică dedicată epocii neolitice în România, în cadrul unei scenografii moderne și senzoriale.

Mai multe detalii despre expoziție puteți găsi pe site-ul muzeului Moesgaardꓽ https://www.moesgaardmuseum.dk/udstillinger/moder-jord/