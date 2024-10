Elisabeta Lipă a dat munca de birou pe circuitul de raliuri!

Șefa sportului românesc a avut parte de o experiență plină de adrenalină în mașina de concurs alături de Norbert Maior, proaspătul vicecampion mondial de raliuri la juniori.

Elisabetei Lipă îi place să trăiască la maximum! La invitația președintelui Federației Române de Automobilism Sportiv, Norris Măgeanu, șefa sportului românesc a fost prezentă la ultima etapă a Masters-ului de Viteză în Coastă, de la Brașov!

Și nu doar ca spectator! Legendara canotoare a acceptat imediat invitația vicecampionului mondial de raliuri, Norbert Maior, de a-l înșoți pe circuit!

„M-am lăsat pe mâna lui Norbert pentru că are un pedigree foarte bogat, e campion european de juniori, vicecampion mondial, nu m-am dat așa cu un începător. Senzația este extraordinară, să simți așa cum stai direct pe asfalt” – Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, Norris Măgeanu, recunoaște că imaginile cu Elisabeta Lipă în combinezon, în mașina lui Norbert sunt de milioane.

“Mă bucur că alături de dumneaei, în combinezon tot astăzi, aici este Mihai Leu, este Alina Dumitru. Spuneam cât de mândru sunt ca președinte de federație de automobilism să reușesc să îmbrac în combinezon foști campioni mondiali la box cum este Mihai Leu, campioană mondială și olimpică la judo cum este Alina Dumitru și pe doamna Lipă cu 5 titluri olimpice” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Cu șefa ANS în dreapta sa, proaspătul vicecampion mondial de raliuri la juniori spune că a avut emoții.

„I-am spus și dumneaei că nu cred a avut emoții cu mine în mașina. Dânsa a trăit atâtea finale, acum am făcut o cursă de antrenament. Dar a fost o experiență specială, mi-am dorit mult să o am pe doamna Lipă în mașină și s-a întâmplat” – Norbert Maior, vicecampion mondial la raliuri la juniori.

Fosta mare canotoare a fost impresionată de parada bolizilor care au concurat la viteză în coastă, dar mai ales a Daciilor 1300 prezente la start.

Lipă și-a amintit și care a fost prima mașină pe care a condus-o!

„O Dacia 1300 și ce fericită am fost când am condus prima mașină românească, și spuneam așa <<la câți kilometri am eu mergând cu mașina în cantonament puteam să închid ochii că mașina mă ducea singură>>”– Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

100 de piloți au luat startul la Trofeul Poiana Brașov

A 6-a și ultima etapă a sezonului Trofeului Național Masters de Viteză în Coastă a avut loc în weekend -ul care s-a încheiat, pe traseul dintre Brașov și Poiana Brașov. Competiția a reunit la start un număr record de piloți, 100, și a fost organizată de ACS AMC Racing, reprezentată de Mihai Leu, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

Timp de două zile, piloții s-au întrecut pe un traseu lung de 5 kilometri, sâmbătă în două manșe de recunoaștere, urmate de două manșe de antrenamente, iar duminică, în alte două manșe de recunoștere, urmate de două manșe de concurs.

La start au fost prezenți și piloții Dacia Revival, cu 5 ani de prezență în peisajul automobilistic românesc. În clasament, pe locul 1 a terminat Jerome France, pe locul 2, Emil Ghinea, campionul din Campionatul Național la Viteză în Coastă în acest sezon, iar pe locul 3, Octavian Ciovică.