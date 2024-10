Record de vizitatori la cea de-a VIII-a ediție Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii

Cea de-a VIII-a ediție Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii, eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, a atras, în acest weekend, 11-13 octombrie, un număr-record de vizitatori: aproximativ 300.000 de persoane au participat la experiențe imersive și spectacole fascinante de video mapping și au admirat instalațiile luminoase multimedia de mari dimensiuni de pe Calea Victoriei și de la ARCUB – Hanul Gabroveni. Ediția 2024 a celui mai mare eveniment de artă vizuală din Capitală a avut loc cu sprijinul Raiffeisen Bank România și PPC.

Organizatorii Spotlight #8 mulțumesc partenerilor și instituțiilor pentru sprijinul acordat în derularea acestui eveniment, artiștilor, pentru instalațiile și proiecțiile video care au transformat Capitala într-un veritabil festival al luminilor și efectelor vizuale, și, nu în ultimul rând, publicului, pentru magia creată, împreună, la cel mai spectaculos festival de light art al Bucureștiului.

Line-up-ul Spotlight 2024 a cuprins o varietate de evenimente new media, de la instalații luminoase interactive de mari dimensiuni la proiecții de video mapping, care au pus, sub lumina reflectoarelor, tema acestei ediții: București 565. Conexiuni urbane. Celebrarea celor 565 de ani de atestare documentară a Capitalei a fost marcată printr-un dialog artistic multimedia unde fiecare lucrare a propus o reinterpretare digitală a dinamicii orașului, precum și a patrimoniului arhitectural și cultural. Măsurile sustenabile, cu impact redus asupra mediului, conexiunea om-natură, dar și congruența mediului urban cu natura au fost alte aspecte aduse în atenția publicului prin intermediul artei digitale de către artiști români și internaționali.

Printre cele mai populare momente artistice ale festivalului, proiecțiile de video mapping pe clădirile istorice de pe Calea Victoriei au surprins ritmul și energia orașului și au oferit vizitatorilor șansa unică de a fi „creatorii” actului artistic. Video mappingul și instalația interactivă Energy – Power up your Future, creată de Les Ateliers Nomad, a fost în epicentrul atenției, unde publicul Spotlight a avut ocazia să interacționeze digital cu Palatul Telefoanelor prin energia produsă de biciclete futuriste.

Artiștii Vali Chincișan și Adistu au adus pe fațada Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” o coregrafie luminoasă filmată intens de public: Era Fusion: Artistic Dialogues of Old and New a reunit elemente clasice cu interpretări contemporane într-un dialog artistic despre tradiție și inovație. Arhitectura Teatrului Odeon a fost reconfigurată de narațiunea vizuală Mozaic Urban a studioului MotionLab, o poveste în imagini abstracte a Bucureștiului, iar video mappingul Urban Pulse: The Flow of the City, creat de Mindscape Studio și proiectat pe fațada Hotelului InterContinental Athénée Palace Bucharest, a redat fluxul energiei urbane prin sinergia dintre lumină și sunet.

Spotlight 2024 a marcat și deschiderea, la ARCUB, a expoziției dedicate unuia dintre cei mai reprezentativi ilustratori români cu proiecția Delir Controlat – Tudor Banuș, realizată de Cultech – The Art Behind Technology. Imagini și simboluri bizare au îmbrăcat clădirea – monument istoric a hanului în elemente fantastice, într-un univers de forme fluide.

Momentul Raiffeisen Bank România de pe Calea Victoriei la Spotlight a fost, de asemenea, printre cele mai vizitate locații ale festivalului: copii și adolescenți au fost adevărate staruri pe catwalk-ul interactiv și s-au fotografiat pe leagăne și balansoare luminoase.

Pe parcursul celor trei zile de festival, instalațiile multimedia de mari dimensiuni au reconfigurat Calea Victoriei într-un veritabil laborator al artei contemporane. Prezent în premieră la Spotlight, artistul vizual Julien Menzel a prezentat lucrările Echo, la Muzeul Național de Artă al României, o experiență sinestezică în care sunetul și lumina au fost inseparabile, precum și instalația animată prin LED mapping Phénix, în Piața George Enescu, printre cele mai apreciate de vizitatori, care s-au lăsat „îmbrățișați” de aripile gigantice ale păsării mitologice, reinterpretată în variantă modernă.

Calea Victoriei a fost, totodată, scena unei suite de lucrări contemplative: amplasată în Piața Revoluției, instalația Asklipion a light designerului Émilien Guesnard a devenit un spațiu dedicat vindecării și introspecției, unde pulsații luminoase au evocat fluxul vital al unui ecosistem compus din lămpi cu plante conservate, iar Silent Prayer, proiect realizat de 360 Revolution, a creat pe Monumentul Renașterii iluzia de suspendare atemporală prin proiecții holografice și jocuri de lumini și sunet. Angel Radios a artistului Mihai Popescu, unde publicul a dialogat cu fasciculele luminoase proiectate de siluete angelice, și Sunny Side Up, propunerea studioului de creație Kaustik, au fost, de asemenea, alte momente Spotlight atractive pentru vizitatori.

La fel ca la edițiile anterioare, momentul Discoball al celor de la 360 Revolution a fost, timp de trei zile, centrul distracției pe Calea Victoriei. Entuziasmul și energia a mii de bucureșteni au cuprins Calea Victoriei, într-o adevărată petrecere în aer liber, unde locuitorii orașului au dansat și au cântat pe ritmurile muzicii mixate de DJ-ii Radio Europa FM și Virgin Radio România, sub proiecțiile fasciculelor luminoase pe clădirile din zona Magazinului Muzica.

Video Spotlight 2024: București 565. Conexiuni urbane: YouTube ARCUB.