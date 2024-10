Începe Dracula Film Festival – care sunt evenimentele de neratat ale festivalului de film fantastic de la Brașov

Competiții de lung și scurtmetraj, cine-concerte, proiecții în avanpremieră națională, invitați speciali sau Dracula Fantasy Con sunt evenimentele concentrate în 5 zile fantastice propuse de Dracula Film Festival.

În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, Brașovul va găzdui cea de-a XII-a ediție a Dracula Film Festival, un eveniment internațional dedicat filmului fantastic și horror. La ediția din acest an filmele vor rula în cele 2 săli de la Apollonia Modern (fostul Cinema Modern) și în sala VIP de la Cinema One Laserplex, iar convenția Dracula Fantasy Con va avea loc la Coresi Shopping Resort, zona Piața cu Copaci.

Programul complet este disponibil pe www.draculafilm.ro, iar biletele online sunt disponibile pe www.biletebrasov.ro și www.cinemaone.ro

Gala de deschidere Dracula Film Festival 2024 este programată pe data de 30 octombrie, la Apollonia Modern (fostul Cinema Modern), unde publicul este invitat la cine-concertul Blackmail / Șantajul, o dramă-thriller britanică din 1929, regizată de celebrul Alfred Hitchcock. Coloana sonoră a versiunii filmului mut Blackmail va fi creată live de versatilul DJ parizian RadioMentale.

Toate filmele aflate în competiția de lungmetraj, precum și toate filmele din competiția de scurtmetraje vor fi difuzate în premieră națională la Dracula Film Festival.

În competiția de lungmetraje vor fi proiectate 8 filme care reflectă marea varietate a formelor de expresie ale fanteziei adulte, de la Thriller sau Fantasy până la SF şi Horror. Jurații vor trebui să desemneze câștigătorul râvnitului Dracula Trophy 2024 din rândul celor opt lungmetraje nominalizate:

– THE ACTIVATED MAN (SUA, 2023, r. Nicholas Gyeney)

– M (Macedonia de Nord, 2023, r. Vardan Tozija)

– DEUS IRAE (Argentina, 2024, r. Pedro Cristiani)

– FORBIDDEN WEDDING (Turcia, 2023, r. Metin Kuru)

– THE DISCOURSE OF DREAMS (Canada, 2024, r. Dominique Goneau)

– CHAINSAWS WERE SINGING (Estonia, 2024, r. Sander Maran)

– VINCENT (Danemarca, 2024, r. David Noel Burke)

– THE POCKET FILM OF SUPERSTITIONS (UK, 2023, r. Tom Lee Rutter)

23 de filme sunt și în competițiile de scurtmetraj, dintre care 5 filme românești concurează pentru premiul Vlăduț, iar celelalte 18 concurează pentru premiul Little Dracula.

Publicul prezent la festival va avea privilegiul de a vedea câteva filme care vor intra în circuitul cinematografic național în perioada următoare.

Astfel, în avanpremieră națională la Dracula Film Festival va rula thriller-ul HERETIC (SUA, 2024), cu Hugh Grant în rol principal, în timp ce THE SUBSTANCE (SUA, 2024), cu Demi Moore în rol principal, film care a fost prezentat pentru prima dată în acest an la festivalul de film de la Cannes, se vede în avanpremieră la Brașov.

Lista filmelor care se văd în premieră la Brașov este completată de CROAZIERĂ DE COȘMAR (Danemarca, 2024), THE SECRET OF PIN-UP ISLAND (România, 2024), MIMI – Prince of Darkness (Italia, 2023), MAD HEIDI (Elveția, 2023), MINORE (Grecia, 2024), THE VOURDALAK (Franța, 2023), THE LAST VOYAGE OF DEMETER (SUA, 2023).

Legendara actriță LONE FLEMING, invitată de onoare la Dracula Film Festival, primește titlul de „Contesă Dracula”, iar filmul clasic, în care actrița are un rol principal, TOMBS OF THE BLIND DEAD (1972) va fi difuzat în premieră, în cadrul festivalului.

DACRE STOKER, stră-strănepotul de frate al lui Bram Stoker, celebrul autor al clasicului roman Dracula, va fi prezent la Dracula Film Festival în seara zilei de vineri, 1 noiembrie, de la ora 20.00, la Apollonia Modern (fostul Cinema Modern), cu prezentarea multimedia Stoker on Stoker, Misterele din culisele scrierii romanului Dracula, care împletește detaliile istoriei lui Dracula cu tradițiile familiei Stoker și viața lui Bram Stoker la Dublin și Londra, apoi separă realitatea de ficțiune, dezvăluind adevărul despre Stoker și Dracula.

După Gala de decernare a premiilor festivalului, care va avea loc sâmbătă seara, pe 2 noiembrie, ora 19.00 la Apollonia Modern, va avea loc un nou cine-concert: Spanish Dracula, un film mut acompaniat de muzica lui Gary Lucas, inclasificabilul chitarist şi compozitor american, fost colaborator al lui Lou Reed și Jeff Buckley.

Biletele la proiecțiile de la Apollonia Modern se pot cumpăra online pe www.biletebrasov.ro

Dracula VIP la Cinema One Laserplex

Dracula devine Supererou la Dracula Film Festival. Timp de 3 zile, între 1 și 3 noiembrie, trăiește experiența VIP, Dracula Film Festival la Cinema One Laserplex Brasov (la prețuri speciale). De la cele mai noi filme cu super-eroi la cele clasice, într-un maraton de filme DC, pentru toate vârstele! Vineri, 1 noiembrie vă invităm la Ziua Venom, sâmbătă, 2 noiembrie la Ziua Joker, iar duminică este Ziua DC Comics.

Bilete la prețuri speciale se pot cumpăra online pe www.cinemaone.ro

Dracula Fantasy Con va avea loc în weekendul 1-3 noiembrie, la Coresi Shopping Resort

Dracula Fantasy Con, convenția care reunește sub același acoperiș artiști, creatori şi promotori ai fanteziei în cele mai variate declinări, de la comics-uri şi cărţi până la jocuri video şi Fantasy Art, ajunge cu a doua ediție la Dracula Film Festival, la Coresi Shopping Resort din Brașov.

De la video gaming la retro gaming, de la aleea artiștilor la expoziții de benzi desenate, board games, ateliere creative, figurine sau zonele speciale dedicate culturii manga, Dracula Fantasy Con promite a fi un eveniment pentru pasionații de fantasy de toate vârstele.

Dracula Fantasy Con se deschide oficial vineri, 1 noiembrie, ora 17.00, la Coresi Shopping Resort, cu vernisajul expoziției artistului spaniol FERNANDO DAGNINO, Comic Book & Fantasy Art.

Dracula Fantasy Con, parte din Dracula Film Festival, va avea loc în weekendul 1 – 3 noiembrie, la Coresi Shopping Resort, zona Piața cu Copaci, iar intrarea este gratuită.

Dracula Film Festival, ediția a XII-a, va avea loc la Brașov, în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, la Apollonia Modern (fostul cinema Modern) și Cinema One Laserplex, sala VIP.

Dracula Film Festival este un proiect cultural finanțat de Primăria Municipiului Brașov.

