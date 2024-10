4 din 10 ingineri din România au salarii medii nete cuprinse între 4.500 și 7.000 de lei!

Inginerii continuă să fie unii dintre cei mai căutați specialiști de pe piața muncii atât de angajatorii din România, cât și de cei din străinătate. Media salarială netă pentru angajații din inginerie este de 5.000 de lei net pe lună, după cum arată datele Salario, comparatorul salarial marca eJobs. Această medie diferă, însă, de industria pentru care sunt căutați acești specialiști, dar și de deficitul de candidați existent pentru fiecare subspecializare în parte.

Astfel, cele mai mari salarii sunt încasate de inginerii energeticieni, pentru care a fost înregistrată o medie salarială de 6.000 de lei lunar. Următorii cel mai bine plătiți sunt inginerii din automotive (5.700 de lei), inginerii electroniști (5.700 de lei) sau inginerii de aeronave (5.300 de lei). „Spre deosebire de alte meserii, aici contează foarte mult și studiile în domeniu, iar acest aspect limitează numărul de potențiali candidați noi care apar în piață. Numărul de specialiști pe care îi formează sistemul universitar este mai mic decât numărul de joburi pe care le postează angajatorii. În plus, există în continuare o cerere mare de ingineri pentru străinătate, aceasta fiind o opțiune tot mai atrăgătoare pentru candidații români. În acest context, angajatorii oferă nu doar salarii competitive, cu mult peste mediile din alte domenii, dar și pachete de beneficii consistente și planuri clare de dezvoltare în carieră”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Sub media de 5.000 de lei câștigă inginerii topografi (4.000 de lei), inginerii geodezi (4.000 de lei), inginerii chimiști (4.000 de lei), inginerii electrotehniști (4.100 de lei) sau inginerii în alimentație (4.100 de lei). Acestea sunt medii care includ salariile specialiștilor din toate județele țării și pentru toate nivelurile de experiență.

Județele cu cele mai mari medii salariale pentru ingineri sunt București (5.500 de lei), Timiș (5.500 de lei), Cluj (5.400 de lei), Sibiu (5.300 de lei) și Mureș (5.200 de lei). Cele mai mici salarii, pe de altă parte, sunt încasate de inginerii din Giurgiu, cu o medie lunară netă de 3.150 de lei, Gorj (3.500 de lei), Mehedinți (3.700 de lei) sau Covasna (4.000 de lei).

Distribuția pe nivel de experiență arată că inclusiv salariile juniorilor se situează semnificativ peste din alte domenii. În acest sens, media netă pentru cei care au maximum doi ani de experiență este de 3.792 de lei. Specialiștii care au între 2 și 5 ani de experiență raportează salarii de 5.000 de lei, în medie, în timp ce pentru seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență media este de 6.200 de lei pe lună, la nivel național.

„Dacă în acest moment vorbim, la nivel general, de categorii pentru care angajarea nu mai este un proces atât de simplu ca acum 2-3 ani și competiția între candidați este foarte mare, inginerii continuă să facă parte dintr-o nișă care nu duce lipsă de oferte de muncă. Pentru aceștia, timpul de așteptare atunci când vor să-și schimbe jobul este foarte scăzut, fie că e vorba despre un loc de muncă în România sau în străinătate”, explică Roxana Drăghici.

Datele Salario mai arată că, din cei peste 4.000 de ingineri care și-au introdus salariul în comparator, 41,2% câștigă între 4.500 și 7.000 de lei pe lună. 26% au salarii cuprinse între 3.000 și 4.500 de lei, 17,3% între 7.000 și 10.000 de lei, 8,1% de maximum 3.000 de lei și 6,8% peste 10.000 de lei.

Aproape 1.000 de joburi de inginer sunt disponibile în acest moment pe eJobs.ro. 30% dintre acestea au și salariul afișat în anunțul de angajare.

Despre eJobs

eJobs este platforma de locuri de muncă din România care verifică manual toate anunțurile și companiile. Pe eJobs ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, pe platforma noastră găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial numit Salario unde îți poți compara salariul actual și prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de date, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor.