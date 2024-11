George Simion va desecretiza toate cheltuielile făcute de Klaus Iohannis în cele două mandate dacă va ajunge la Cotroceni!

George Simion anunţă că va desecretiza toate cheltuielile făcute de Klaus Iohannis în cele două mandate dacă va ajunge la Cotroceni. „Am avut dreptate să cerem suspendarea lui Iohannis. Câţu a spus tot, că alianţa cu PSD a fost să nu fie suspendat preşedintele, nu din cauza războiului din Ucraina. Să afle românii cum e cu casele, cu bideurile preşedintelui”.

„Dacă eu ajung președinte, nu doar ca voi descretiza, dar nu ii voi acorda lui Ioahnnis sa locuiască într-un palat, trebuie tras la raspundere și am introdus o lege ca orice șef de stat, daca nu are locuinta, sa primeasc maxim 150 mp. O să se descurce și dumnealui cu Carmen”, a mai spus George Simion în exclusivitate la România TV.

„Sigur ca da, trebuie dovezi, dar avem ceva clar, instanța care i-a luat o casa inapoi dobandita ca folosise falsul și uzul de fals și ma astept ca Iohannis, când iese din mandat, să fie tras la raspundere si pentru cum și-a orchestrat primirea casei de pe Aviatorilor în fata careia e Roxana Ciuca. Noi, AUR, am avut drpetate am cerut suspendarea lui Iohannis, iar Citu a ieșit și a spus clar motivul pentru care PSD și PNL. Tot ce am spus a fost corect și pe dreptate și sper ca aceste sondaje falsificate plătite de PNL sa nu fie motiv de fraudare a alegerilor„, a mai spus George Simion la România TV.

Un reprezentant al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, a depus, marți, o plângere penală pe numele președintelui Klaus Iohannis, pe care îl acuză că a secretizat cheltuielile provocate de deplasările în străinătate.

El a invocat în susținerea demersului faptul că există anchete jurnalistice care arată că Administrația Prezidențială a cheltuit ”sume extraordinare de bani”, pe care ulterior le-a ”secretizat”.