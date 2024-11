Nicolae Ciucă a votat „pentru securitate, prosperitate şi democraţie”

Președintele PNL și candidat al liberalilor la alegerile prezidențiale 2024, Nicolae Ciucă, s-a prezentat la vot duminică dimineață la ora 8. Liderul liberal a avenit la urne alături de soția sa și a spus că a pus ștampila pe buletinul de vot „pentru securitate, prosperitate şi democraţie”.

Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale 2024, a votat duminică înainte de ora 8 la o secție de votare din localitatea Balotești, județul Ilfov.

„Este într-adevăr o zi importantă pentru România, este o zi în care eu, personal, am votat pentru prosperitate, securitate şi democraţie. Este o zi în care îmi pun speranţa că votul util merge către acel candidat care are onestitatea, decenţa şi pregătirea necesară să poată să gestioneze tot ceea ce ţine de responsabilităţile acestei funcţii. Am votat util pentru acel candidat care poate să reprezinte toate aceste valori ale democraţiei româneşti. Sper ca astăzi să vină la vot cât mai mulţi români, pentru că este vorba despre viitorul nostru, despre viitorul copiilor noştri”, a declarat Nicolae Ciucă, la ieșirea de la urne.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a mers, duminică dimineaţă, la o secţie din judeţul Sălaj, pentru a-şi exercita dreptul de vot.

”Astăzi ne vom alege viitorul preşedinte. Miza alegerii viitorului preşedinte al României este una imensă pentru noi, pentru comunităţile noastre, pentru copiii noştri, pentru România şi pentru români. Astăzi eu am votat cu gândul la stabilitatea acestei ţări, cu gândul la prosperitatea şi siguranţa românilor, a sălăjenilor. Astăzi îi îndemn români, pe sălăjeni, pe românii din ţară, pe românii din diaspora să voteze cu gândul la faptul că viitorul preşedinte al României, preşedintele României va trebui la un moment dat să ia decizii pentru ei, pentru familiile lor, pentru ţara noastră”, a declarat Lucian Bode.

El a adăugat că a votat cu candidatul căruia i se potriveşte cel mai bine haina prezidenţială.

”Pentru mine a fost foarte simplu, am votat omul căruia îi se potriveşte cel mai bine haina prezidenţială, un om bine pregătit, un om onest, un om demn, un om cinstit, un om cu credinţă în Dumnezeu. Îi îndemn pe toţi sălăjenii să vină astăzi la vot, să voteze pragmatic şi raţional, cu gândul la viitorul nostru, cu gândul la viitorul copiilor noştri. Eu am încredere că sălăjenii, aşa cum au făcut de altfel de fiecare dată, vor vota raţional vor vota cu gândul la dezvoltarea comunităţilor sălăjene”, a explicat secretarul general al PNL.