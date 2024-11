Firea nu-l iartă pe demisionarul Ciolacu: Între alegerile locale si prezidenţiale am pierdut în Bucureşti aproape 30.000 de voturi!

Gabriela Firea a lansat un atac dur la adresa conducerii PSD, căreia îi reproşează că între alegerile locale si prezidenţiale partidul a pierdut în Bucureşti aproape 30.000 de voturi. Declaraţiile vin a doua zi după demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de președinte al PSD, în urma ratării accesului în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

Gabriela Firea face apel la alegători, în perspectiva alegerilor parlamentare de duminică, cerându-le că acorde încrederea colegilor săi social democraţi de la Senat şi Camera Deputaţilor.

„Valurile politice vin şi se retrag, moda candidaţilor de un anumit tip se schimbă dar lucrurile durabile rămân pentru folosul oamenilor, aşa cum au rămas după mandatul meu de primar general: podurile Ciurel şi Nicolae Grigorescu, Spitalul de copii Gomoiu, Spitalul de ortopedie Foişor, cel de reumatologie Stoia, 600 autobuze noi, investiţii de sute de milioane de euro în şcoli, spitale, parcuri, în creşterea natalităţii. Celor care ne-aţi susţinut la locale, dar şi acum, vă mulţumesc din nou şi vă aştept duminică la vot. Un vot pentru competenţă, dedicare şi dorinţa de a îmbunătaţi viata semenilor”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

„În vremuri tulburi, cei ce gândesc la fel se unesc. Ştiu să înţeleagă, să cearnă şi să ierte. Sunt capabili să discearnă adevărul, chiar şi când unii îl acoperă cu zgomote de fond sau zgură. Adevărul este că s-au făcut multe lucruri în Bucureşti şi în ţară. Dar trebuie să ne străduim mai mult, să muncim mai temeinic. Vorbesc despre Capitală pentru că aici am lucrat ca senator, primar general, ministru al Familiei. Am avut privilegiul să construiesc echipe, să deblocăm proiecte, să lansăm altele noi, palpabile, de care se bucură oamenii. Am investit în transport mai civilizat, în şcoli şi spitale mai moderne şi mai dotate, în poduri şi pasaje care să fluidizeze traficul, în siguranţa şi confortul tuturor… Putem, în continuare, să contribuim la dezvoltarea oraşului nostru şi la mai binele tuturor comunităţilor din ţară prin colegii noştri din Parlament, care să alcătuiască o majoritate pentru o guvernare a oamenilor : tineri sau seniori, femei şi bărbaţi, de la oraş sau sat, din sectorul privat sau bugetar”, a mai transmis fosta şefă a PSD Bucureşti.

Aceasta susţine că social-democraţii reprezintă în continuarea cea mai bună alegere: „Şi, cel mai important, am învăţat din greşeli, ştim ce nu a fost ok, ce nu a mers, cum pot fi îmbunătăţite lucrurile. Între alegerile locale si prezidenţiale am pierdut în Bucureşti aproape 30.000 de voturi. Asta înseamnă că o bună parte dintre cei care ne-au acordat încrederea lor în primăvară nu ne-au mai girat şi acum. A fost o campanie grea, atipică, sunt multe lucruri de spus, analizat şi îmbunătăţit. Este timp după alegeri. Acum vă rog să acordaţi încrederea colegilor noştri social democraţi de la Senat şi Camera Deputaţilor. Îi cunosc, sunt oameni buni, profesionişti, dornici să muncească în Parlament pentru dezvoltarea Bucureştiului şi a întregii ţări”.